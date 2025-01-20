Об итогах нацпроекта «Образование», поддержке педагогов и уникальной флагманской школе – в интервью с Андреем Ермаковым

21:56, 20 января 2025, ПАИ

Как Псковская область стопроцентно использует федеральные возможности, сколько образовательных учреждений построили и отремонтировали, какие бонусы получают молодые специалисты и о многом другом рассказал председатель регионального профильного комитета Андрей Ермаков в интервью ПАИ.

Получили максимум

– Андрей Дмитриевич, расскажите о главных итогах национального проекта «Образование» в Псковской области. В чём главный позитив?

– Нацпроект «Образование», начавшийся в 2019 году и завершившийся в прошлом году, был очень разнонаправленным, с массой проектов – от инфраструктурных до сугубо содержательных. Он внёс огромнейший вклад в развитие системы образования нашей области – это и есть самое главное. Мы многое приобрели, начиная с плотного взаимодействия с федеральными ресурсными центрами, которые помогают нам стать лучше в вопросах содержательности образования и воспитания, и до поставок нового школьного оборудования, создания новых мест в образовательных организациях, реконструкции и ремонта. Это всё существенно повысило потенциал региональной системы образования и сказалось на оценке, которую мы получаем от федеральных ведомств.

Псковская область приобрела максимум того, на что могла претендовать, поскольку мы самым активным образом участвовали во всех без исключения проектах, которые предлагались федеральным центром или нашими социальными партнёрами. Местные финансовые ресурсы небесконечны, так что это беспрецедентное подспорье, и мы стараемся им пользоваться эффективно.

Большая стройка

– Сколько за эти пять лет в Псковской области построили школ и какие ещё предстоит возвести?

– Долгосрочные проекты модернизации системы образования области, безусловно, не заканчиваются. А с 2019 по 2024 год мы открыли 147 «Точек роста» в образовательных организациях, 206 центров цифровой образовательной среды. Создано четыре «Кванториума», более чем 26 000 новых мест дополнительного образования различной направленности, четыре IT-клуба. В 92 образовательных организациях выполнены капитальный ремонт, реконструкция или ремонт плоскостных сооружений. Мы использовали все квоты и в этом отношении закрыли национальный проект на 100 %.

Сдали новые школы на улице Юбилейной в Пскове и в Великих Луках, в прошлом году закончили полную реставрацию гимназии в Печорах. 1 сентября этого года откроют двери школы в деревне Линово Пыталовского муниципального округа, а в Пскове на улице Киселёва школа практически уже готова к приёмке. В Гдове идёт активное строительство: несмотря на трудности реализации этого проекта, мы видим хорошую динамику, рассчитываем, что 1 сентября школа откроет свои двери. То же и со школой в Смуравьёво-2 в Гдовском районе и с пристройкой к школе в деревне Кузнецовка в Себежском районе. Продолжается строительство большой школы на 825 мест в Себеже, а также школы на улице Инженерной в Пскове. Много проектов, они все непростые, но планы открыть их 1 сентября 2025 года остаются неизменными. Кроме того, есть серьёзный проект капитального ремонта школ с весьма изношенной инфраструктурой, который нужно реализовать в кратчайший период – менее полугода.

– На какой стадии находится проект флагманской школы с кампусом, в которой будут учиться талантливые ребята со всего нашего региона и не только?

– Получено заключение государственной экспертизы, а это значит, что полностью выполнены все работы по проектированию здания и подготовлен участок для строительства. Привезли первое оборудование для возведения каркаса. Проект уникальный – таких в России на настоящий момент реализуется около десятка. Стоимость школы – более четырёх миллиардов рублей, что подразумевает новый подход к организации образовательного пространства и образовательного процесса в целом. Курировать будут напрямую федеральное Министерство просвещения и Рособрнадзор. Не стану забегать вперёд, но даже возможности для выпускников предполагается расширить. Школа должна явить себя миру в 2027 году, активная стадия строительства начнётся в этом. Место – Борисовичи, площадка между улицами Михаила Егорова и жилым комплексом «Балтийская жемчужина». Будет благоустроена большая территория, около 15 гектаров, с выходом к реке Великой. Всё пространство превратится в интересный кластер. Мы специально выбирали место не в центре Пскова, чтобы обеспечить некую обособленность этой образовательной организации и быта в кампусе на более чем 300 мест. Ребята из разных муниципалитетов нашей области и из других регионов будут жить там постоянно.

Капитальный подход

– Год или два назад в этой студии вы говорили, что наш регион получил беспрецедентное количество одобренных заявок на ремонт школ. Что удалось отремонтировать и с каким качеством?

– В прошлом году шесть образовательных организаций планово отремонтировали и ещё три – дополнительно: Дедовичскую, Палкинскую и Яммскую школы. У нас по-прежнему максимальная федеральная квота на ремонт школ, но их стало немного меньше. Это связано с тем, что все регионы научились составлять сметы на максимальную сумму, когда речь идёт не о покраске стены, а о создании комфортных и безопасных условий. Это 14 ключевых видов работ, связанных с инженерией, электрикой, кровлей, фундаментом и фасадом зданий, то есть с системами жизнеобеспечения.

И мы этого повсеместно добиваемся. В этом году у нас ещё больше объектов, поскольку в программу также включаются детские сады, колледжи. В прошлом году на ремонты потрачено 600 миллионов с небольшим, в этом сумма превышает миллиард. Отремонтируем 11 учреждений: восемь общеобразовательных организаций, два дошкольных учреждения и одно среднее специальное учебное заведение. Отдельно можно выделить закупку оборудования.

– Какое оборудование сейчас покупают в школы?

– Мы призываем директоров школ прежде всего обращать внимание на мебель для классов и оборудование для пищеблоков. Практически все откликаются на наш зов, и эти позиции главенствуют. Конечно, каждый директор волен выбирать то, что ему необходимо. Кто-то выбирает спортивное оборудование, кто-то – раздевалки и душ, кто-то – мультимедийные устройства. Также есть обязательства оснащения системами видеонаблюдения, передачи тревожного сигнала на пост охраны, противопожарной сигнализации. Оснащение учебной литературой включается в смету, либо заказчик дополнительно согласовывает это с нашим комитетом при распределении средств.

Привлечь учителя

– Губернатор Михаил Ведерников в бюджетном послании говорил, что за несколько лет благодаря разным мерам поддержки удалось дефицит педагогических кадров сократить практически вдвое.

– Очень важное и, наверное, самое непростое направление нашей работы. Мы применяем различные меры привлечения в профессию тех, кто её по какой-то причине покинул, имея профильное образование. В институте повышения квалификации есть курсы переподготовки. Двери открыты для всех, кто имеет отношение к детскому садику, школе, учреждению среднего профессионального образования и так далее. Но преимущественно, конечно, в систему образования приходят молодые специалисты, вчерашние выпускники, активные и перспективные кадры, на которые мы делаем основную ставку. Их количество растёт с каждым годом. В прошлом году к работе приступили 130 молодых специалистов.

Спасибо большое нашему губернатору за постоянное развитие мер их поддержки: стипендии для учащихся профильных вузов и СПО, специальные выплаты, доплаты в течение первых трёх лет работы. Также поддерживаем учителей-наставников, а в номинации «Лучший педагогический работник» на конкурсе профессионального мастерства призёры получили сертификаты в размере 150 тысяч рублей. Кажется, что отрицательную динамику мы переломили, но всё же ещё не закрыто более 300 вакансий. Будем продолжать совместно с коллегами, с правительством повышать престиж работы педагога.

– Наверняка и в флагманской школе будет работать большой педагогический коллектив. Не оголит ли его создание другие школы?

– Для флагманской школы предполагается финансирование со стороны федерального министерства. Заработная плата в этой школе будет существенно выше, чем в иных образовательных организациях, поскольку у этой площадки будет совершенно иной статус – федеральной инновационной. Такая серьёзная площадка позволит закрепиться самым амбициозным и претендующим на многое кадрам в образовательной системе региона и станет точкой притяжения для тех, кто сегодня работает в иных образовательных организациях. Не вижу в этом ничего зазорного, такова жизнь и нормальная практическая история. Я как бывший директор школы могу сказать, что образовательные организации отличаются друг от друга и не только стены делают их привлекательными для работы. Это в определённой степени вызов руководителям школ, которые создают условия для работы педагогов, и определённая лакмусовая бумажка для самих педагогов, к которым идёт больше или меньше детей. У нас есть ещё время подготовиться к появлению флагманской и иных новых школ, и одной из важных задач является привлечение новых специалистов.

Педагогика на селе

– Уже несколько лет работает региональная программа «Земский учитель». Каковы итоги привлечения кадров на село?

– Программа федеральная, разовые выплаты по ней составляют миллион и ещё полмиллиона – дополнительные региональные меры поддержки. Это серьёзнейшее подспорье при принятии решения выбрать свой карьерный путь на селе. 27 человек у нас стали участниками этой программы. Должно быть ещё больше, поэтому будем претендовать на получение дополнительных квот в этой части. Увеличивается количество заявок, на данный момент их 200. Не все соответствуют обозначенным критериям, но желающих немало. Претенденты не только из Пскова и области, есть из Томска, Оренбурга, Тверской, Калининградской областей и даже из Санкт-Петербурга и Нижегородской области, где возможностей тоже немало.

Мы ориентируемся на то, что данная мера поддержки должна работать в комплексе с региональными, в том числе касающимися обеспечения педагогов жильём. В прошлом году губернатор принял решение, что количество квартир, которые мы ежегодно приобретаем до восьми к регионе, чуть увеличится. Также мы делаем акцент на том, что компенсация найма и ремонт муниципальной собственности могут быть осуществлены за счёт расходов регионального бюджета.

Поэтому создание условий для жизни вместе со всеми выплатами создаёт очень привлекательный портфель социальной поддержки для молодых специалистов. Кроме того, сельские образовательные учреждения являются приоритетными получателями благ, которые предполагает нацпроект.

Лидеры по уму

– У нас стабильно высокое количество ребят, которые получают 100 баллов по одному или нескольким предметам на ЕГЭ. Также наши ребята постоянно выигрывают различные всероссийские конкурсы.

– У нас много учащихся, которые демонстрируют достойные успехи в учёбе. С каждым годом всё больше набирающих по 100 баллов на ЕГЭ: в прошлом году было 38 таких ребят, на 10 человек больше, чем годом ранее. Это абсолютный рекорд за весь период проведения ЕГЭ в Псковской области.

По этим результатам мы ушли вперёд и от соседей – новгородцев, карелов, Ленинградской области. Всех более-менее сопоставимых с нами по количеству учащихся мы обогнали как раз на 10 человек. При этом есть исследования Рособрнадзора, посвящённые аномально высоким и аномально низким результатам, которые дают понять, не прибегал ли регион к каким-то нестандартным методам в этом отношении. Мы находимся в зелёной зоне. У нас по русскому языку восемь стобалльников, по профильной математике впервые появились стобалльники – их четверо, по химии десять – такого тоже никогда не было. И семь по литературе. Это действительно замечательные результаты. Более того, у нас пять двухсотбалльников – это тоже самый большой результат за весь период проведения ЕГЭ в области. Я горжусь нашими педагогами, теми, кто добился этих результатов и кто к ним причастен.

Также мы существенно увеличили количество участников и вдвое-втрое – компетенции в конкурсах профессионального мастерства, больше стало участников школьных олимпиад. Это очень важно, потому что далеко не каждый может стать победителем на всероссийском этапе, тем более в таких предметах, как русский язык, литература, математика. Ещё в 2024 году у нас было пять призёров и победитель заключительного этапа олимпиады в «Сириусе».

Уже два года Псковская область является принимающей стороной для заключительного этапа олимпиады школьников. Область получила благодарность от федерального министерства, что очень приятно, а я хочу поблагодарить ПсковГУ, который выступает оператором мероприятия, и всех причастных коллег. В этом году нам тоже доверено провести заключительный этап олимпиады по литературе для школьников, где будет 400 участников – на 80 человек больше, чем в прошлом году.