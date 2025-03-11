Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Председатель псковского облизбиркома Игорь Сопов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в сентябре 2025 года в 11 муниципальных округах пройдут выборы депутатов в окружные собрания. Голосование будет уже традиционно длится три дня;
  • облизбирком подал заявку на использование ДЭГ на сентябрьских муниципальных выборах;
  • после сентябрьских выборов ТИК в округах поменяют наименование: например, была ТИК Локнянского района – будет ТИК Локнянского муниципального округа. Все ТИК продолжат свою работу;
  • «Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как партия «Яблоко» подаёт иски в суд на каждую избирательную кампанию»;
  • «Яблоко» с 2019 года не выиграло у облизбиркома ни одного суда;
  • площадки избирательной комиссии «Электориум», появление которых поддержал губернатор Михаил Ведерников, есть не только в Пскове, но и в Гдове. 28 марта «Электориум» также отроется в Локне;
  • в опросе облизбиркомом молодёжи от 16 до 35 лет с целью изучения политической активности и отношения к выборам уже приняло участие более 1 800 респондентов. Опрос (на странице облизбиркома в ВК) завершится 12 марта;
  • с 12 марта избирательная комиссия начинает приём проектов ребят 16–18 лет на получение грантов в пяти направлениях, размер гранта – от 50 тысяч до 350 тысяч рублей. Итоги будут обнародованы в апреле на втором форуме старшеклассников «Голос молодёжи»;
  • в мае пройдёт традиционный форум территориальных избирательных комиссий, участие в нём примут члены ТИК из 25–30 регионов страны;
  • в избирательной системе Псковской области работали или работают более 600 ветеранов Великой Отечественной, труженников тыла, малолетних узников, детей войны, вдов ветеранов – все они будут в центре внимания облизбиркома;
  • облизбирком шефствует над воинским захоронением на острове Залита, ТИК в каждом районе тоже имеют подшефные воинские захоронения. Одно из таких захоронений – в труднодоступном месте Локнянского района, ежегодно Игорь Сопов принимает участие в приведении его в порядок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 марта 2025

В Пскове продолжается реализация программы социальной догазификации частных домов
11 марта 2025

В Дедовичском округе проходят работы по оканавливанию затопленных территорий в посёлке Пионерный
11 марта 2025

«Школа вожатых – 2025» стартовала в Пскове
11 марта 2025

Ситуацию с прорывом водопровода в Новоржевском округе прокомментировала Любовь Трифонова
11 марта 2025

Председатель псковского облизбиркома Игорь Сопов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
11 марта 2025

Ход выполнения капремонта в Вернявинской школе проверила глава Палкинского района
11 марта 2025

Более 60 социальных контрактов заключили участники СВО и члены их семей в Псковской области
11 марта 2025

Пять земельных участков предоставили бесплатно участникам СВО в Псковской области с начала года
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...