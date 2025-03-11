Председатель псковского облизбиркома Игорь Сопов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- в сентябре 2025 года в 11 муниципальных округах пройдут выборы депутатов в окружные собрания. Голосование будет уже традиционно длится три дня;
- облизбирком подал заявку на использование ДЭГ на сентябрьских муниципальных выборах;
- после сентябрьских выборов ТИК в округах поменяют наименование: например, была ТИК Локнянского района – будет ТИК Локнянского муниципального округа. Все ТИК продолжат свою работу;
- «Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как партия «Яблоко» подаёт иски в суд на каждую избирательную кампанию»;
- «Яблоко» с 2019 года не выиграло у облизбиркома ни одного суда;
- площадки избирательной комиссии «Электориум», появление которых поддержал губернатор Михаил Ведерников, есть не только в Пскове, но и в Гдове. 28 марта «Электориум» также отроется в Локне;
- в опросе облизбиркомом молодёжи от 16 до 35 лет с целью изучения политической активности и отношения к выборам уже приняло участие более 1 800 респондентов. Опрос (на странице облизбиркома в ВК) завершится 12 марта;
- с 12 марта избирательная комиссия начинает приём проектов ребят 16–18 лет на получение грантов в пяти направлениях, размер гранта – от 50 тысяч до 350 тысяч рублей. Итоги будут обнародованы в апреле на втором форуме старшеклассников «Голос молодёжи»;
- в мае пройдёт традиционный форум территориальных избирательных комиссий, участие в нём примут члены ТИК из 25–30 регионов страны;
- в избирательной системе Псковской области работали или работают более 600 ветеранов Великой Отечественной, труженников тыла, малолетних узников, детей войны, вдов ветеранов – все они будут в центре внимания облизбиркома;
- облизбирком шефствует над воинским захоронением на острове Залита, ТИК в каждом районе тоже имеют подшефные воинские захоронения. Одно из таких захоронений – в труднодоступном месте Локнянского района, ежегодно Игорь Сопов принимает участие в приведении его в порядок.
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Председатель псковского облизбиркома Игорь Сопов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
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