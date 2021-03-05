«Хороший дайджест», в котором «рулят» женщины и школьники

01:16, 05 марта 2021, ПАИ

Приветствую вас, дорогие полуночники!

И снова «Хороший дайджест», в котором не будет плохих новостей!

Минэкономразвития предложил расширить функциональность портала «Госуслуги». Что ещё туда хотят включить, читайте в новости. А вы пользуетесь порталом «Госуслуги»? В комментариях к этому дайджесту расскажите, какими функциями портала «Госуслуги» вы пользуетесь и каких лично вам не хватает?

Рот пpи исполнении армейской песни нужно откpывать на шиpину пpиклада! Помните, мы рассказывали вам о ефрейторе Ирине Даниловой, которая решила принять участие в конкурсе «Краса ВДВ – 2021»? Мы ещё тогда сказали, что будем держать за псковичку скрещённые пальцы. Мы не зря старались! Ирина завоевала титул второй вице-мисс. Искренне поздравляем! Скажем больше, ещё одна псковичка утёрла носы соперникам, выиграв Кубок России по ралли, который проходил в Карелии. Юля, мы гордимся тобой!

Ещё приятными новостями были сообщения о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области и о снижении зарплатной задолженности в регионе на 80 млн рублей. Значит, то-то получил свои кровно заработанные и может устроить праздник. Кстати, о празднике. Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова рассказала о сюрпризе, который готовят специально к 8 Марта. А директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко дала отличные рекомендации, что именно дарить мамам и бабушкам, тётям и сёстрам.

Вызывают ли видеоигры агрессию? На этот вопрос прямо на улицах отвечали псковичи. Смотрите традиционный опросник ПАИ, может быть, увидите себя.

Псковские школьники будут бороться за звание лучшего чтеца, а в Санкт-Петербурге учащиеся 3–7-х классов одержали победу в олипиаде по программированию.

На сегодня всё. Время позднее. Пора спать. Будет день – будут ещё хорошие новости.



