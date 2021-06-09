Об оптимизме псковичей, утренней зарядке, депутатах и Дед Морозе — в «Хорошем дайджесте»

02:22, 09 июня 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! На сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Подведём итоги ушедшего дня, 8 июня.



Социальные работники отмечали вчера свой профессиональный праздник. Оказывается, социальные службы берут своё начало от приказа Петра I «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», что подразумевало государственную социальную защиту. Может, и не в том аспекте, к которому привыкли мы сейчас, но всё-таки. Этот документ положил начало всей социальной системе в нашем государстве.

Народный календарь выгонял на Карпа мужчин на рыбалку, а дамочки стояли и хором нюхали шиповник. Для чего? А почитайте! А ещё в этот день пялились на комаров. Если их больше обычного, то конец июня обещал быть тёплым, но дождливым.



Жители Псковской области по опросу рекрутинговой компании оказались самыми оптимистичными в поисках работы. Псковичи больше жителей других регионов уверены, что им достаточно просто отыскать новую работу. Как это вяжется с ростом безработицы в коронавирусный период, о котором говорят социологи, мне пока не понятно. Может, кто-то из вас объяснит противоречие в комментариях? С удовольствием прочитаю. Кстати, говоря о работе, вспомним сегодняшний уличный вопрос от ПАИ. Мы спрашивали на улицах, как вы относитесь к привлечению заключённых к трудовым работам для их социализации? И получили интересные мнения.

К нам снова приехал Дедушка Мороз из Великого Устюга. Зачастил. Может, ему сделать летнюю резидению в Пскове? Поскольку резиденция летняя, надо выбрать красивое место с видом на Пскову и поставить подключённый холодильник в человеческий рост. Что ещё дедушке надо? Сказочную летнюю гостиницу холодильник вполне заменит. Дедушка не шиковть приезжает, а работать. Странно, конечно, видеть Деда Мороза среди зелени. Ещё странее было, когда стишки и песенки ему читали и пели не псковские детишки, а псковские депутаты. И хотя, на одном из них даже были короткие штанишки, оба радовали дедушку, стоя на земле. А надо было? Правильно, на табуреточке!



В финал российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ вышел фильм «Ржев. Прививка от войны». Картину сняли при участии псковских поисковиков. По словам командира себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова, он выступил оператором, а также принял участие в написании сценария. Псковское агентство информации. Будет здорово, если фильм возьмёт награду. Мы рассказали об истории создания картины.

Кстати, в Псковском районе снова нашли снаряд, пролежавший в земле со времён войны. И когда я читаю такие новости, невольно думаю: «Хорошо, что обошлось, что он не рванул и не перечеркнул отголоском далёкой войны чьи-то нынешние жизни.» А будут ли помнить люди о войне, когда достанут из земли самый последний снаряд?



В Великих Луках боксёр-чемпион зовёт горожан на зарядку. Сегодня Великолучане смогут позаниматься с Мухаммадом Шеховым. Он проводит гимнастику на воздухе абсолютно для всех желающих и бесплатно. Достаточно прийти к Великолукской крепости уже сегодня к 8:30. Общий сбор у танка.



Жительница ЮАР установила мировой рекорд по родам. У неё родилось десять детей.Как сообщает РИА Новости, в ночь на вторник 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг стала мамой семи мальчишек и трех девчонок. И попала в Книгу рекордов Гинесса! Как в том анекдоте:

- Страшно. Скоро роды. Руки трясутся. Спина от пота мокрая. Ноги, как ватные. А жена сидит спокойно, в телефоне играет...



​На сегодня всё. Только хорошие новости почти каждую ночь на ПАИ в «Хорошем дайджесте». Доброй ночи, дорого утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера...





















