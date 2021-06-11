О мороженом, беременных в полях и армянском коньяке — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:52, 11 июня 2021, ПАИ

Здравствуйте, дорогие полуночники! Сменился очередной день, и новый выпуск «Хорошего дайджеста» не заставил себя ждать. Обозреем день минувший.



Вчера, 10 июня, отмечали Всемирный День мороженого. Ах вот почему мне сегодня так хочется этого лакомства! Говорят, что изобрели мороженое в Италии аж в XIV веке. Но это не точно. За право называться родиной мороженого бьются несколько стран. В том числе и Франция. А Америка придумало эскимо. Не поверите, но существует много необычных на вкус сортов мороженого: солёное, томатное, кукурузное и даже РЫБНОЕ! Вот ттеперь и живите с этим знанием. Нью-Йоркский ресторан Serendipity 3 совместно с ювелирной компанией Euphoria New York создали мороженое Frozen Haute Chocolate, попавшее в Книгу рекордов Гиннеса. Только вдумайтесь: 25 000 долларов за порцию! Мороженое содержит более 28 сортов дорогих бобов с разных уголков Земли. Украшают десерт шоколадные трюфели, стоимостью 5000$ за килограмм и конфетти из съедобного 23-каратного золота. Отдельного внимания заслуживает презентация luxury-лакомства. Подают мороженое в уникальном фужере с декором из золота, на подносе с золотым браслетом. Дегустировать десерт предлагается десертной ложкой, отлитой из желтого золота и инкрустированной белыми и коричневыми бриллиантами. Красиво жить не запретишь!

Кстати, ПАИ тоже поспрашивало вас о мороженом и выяснилось, что псковичи предпочитают классику. пломбир, вафельный рожок и шоколадное. А Роскачество сделало свой рейтинг лакомства, проверив продукцию 19 производителей. Вперёд вырвался шоколадный пломбир от производителя «Лента».



Народный календарь посылал в этот день беременных в поле, чтобы ребёнок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве – к лёгким родам, к здоровому ребёнку. И если на вопрос: "Ты где родился?" следовал однозначный ответ: "В роддоме", то с "полем" не всё так однозначно.

Наконец-то страны откашлялись от коронавируса. Со вчерашнего дня Россия возобновила авиасообщение с ещё восемью странами. По итогу, международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.



Псков может запросто превратиться в Нью-Васюки, для этого есть все предпосылки: дипломы участников всероссийского шахматного онлайн-турнира среди пенсионеров получили псковские шахматисты. Помните пенсионеры во дворах играли в домино и шашки? А шахматы - игра гораздо серьёзнее!



С 9 по 16 июня 2021 года клиенты отделений «Почты России» города Великие Луки смогут отправить корреспонденцию с пометкой «Баллонная почта». Почтовые отправления будут ежедневно передаваться пилоту аэростата «Почты России», участвующему в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Как же будут отличаться балонные отправления от всех прочих? Прочитайте об этом в новости.

Армянского коньяка теперь не будет. То есть, сам алкогольный напиток останется. А использовать слово "коньяк" в названии Евросоюз Армении запретил. Правда, не просо так, а за три млн евро. Кому это понадобилось и для каких целей. Идите по ссылке и читайте!



И напоследок, расскажу об одном добром деле. Представители отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области взяли и помогли строить приют для бездомных собак. Привезли лесоматериалы, разгрузили их, настелили кровлю. Молодцы! Это очень хорошая новость.



На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера...





