Про парк на Соколихе, странные кражи в Пскове и ответы Юлии Пересильд на вопросы подписчиков — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:19, 12 июня 2021, ПАИ

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Доброй ночи, всем и каждому! С вами «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства инфрмации. Изо дня в день мы говорим о том, что новости бывают и хорошие тоже.

Одниннадцатое июня сменилось двенадцатым.Развернём ретроспективу позитивных событий Пскова и области.



По нраодному календарю минувший день был Федостей Колосятницей. Начинает колоситься рожь и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь» Прочие приметы почитайте в новости.



Старшеклассников Пскова приглашают углубленно изучать предметы в «Университетских классах». Наверное, это здорово, конкурсы по ЕГЭ сейчас в ВУЗах большие. Чтобы быть лучше, надо знать больше.

И тут же расскажу, что в ПсковГУ начали приём документов. В этом году старшеклассники могут даже выбрать, что сдавать физику или информатику. По себе скажу, лучше сдохнуть, чем сдавать физику!



Парк у монумента на Соколихе может появиться уже в следующем году. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по этому вопросу. Дело, конечно, не быстрое. Сейчас разрабатывают дизайн-проект. Потом будут общественные слушания. После этого его принимают со всеми поправками, а дальше готовят проектно-сметную документацию и выбирают подрядчика. Процесс сложный, но раз нам пообещали, будем надеяться, что ещё одно место станет привлекательным для отдыха псковичей.

С 14 по 20 июня в соцсетях будет проходить фллешмоб, посвящённый Дню отца. Участникам предлагают вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями и выложить на своей странице в Instagram, Facebook, «Одноклассники» или «ВКонтакте» с хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного. За подробными правилами пройдите по ссылке. Пять участников - победителей получат подарочный сертификат OZON от Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от благотворительного фонда «Протек». Дерзайте! А то всё мама, да мама...

Пскович пытался украсть женскую одежду из магазина на улице Труда. Погодите, ржать! Может он не себе?!

Читаем тут же: за кражу продуктов, бальзама для волос и дезодоранта будут судить псковичку. Ты понимаешь? А может, это любовь, Надя? - Кака любовь? - А вот така. Хотели, чтобы было красиво...Она на него нежно смотрит и говорит: «Милый, я сегодня буду для тебя пахнуть яблоневым цветом», а он ей: «Дура! Это же дезодарант для туалета!» «Ну, извини, что успела ухватить!» Чувствуете драматургию? Шекспир отдыхает просто и нервно курит в сторонке!



Совсем недавно можно было увидеть в Пскове затмение солнца. Поднимите руки, кто видел? Никого. Мы всегда заняты. Но нашёлся один настырный пскович, который не только видел затмение, но и сфотографировал!



Водолазы со второго раза установили в Гдове фонтан и с первого раза его облюбовали утки. Почему со второго? Там целая история... Сначала фонтан купили, но вышел из строя механизм мотора. Пришлось установку отложить. Потом водолаз полез в воду и оказалось, что тумба под мотор тоже ни к чёрту Пришлось быстро её заменять, чтобы гдовичи смогли полюбоваться фонтаном на День России. Молодцы, успели!



И наконец, расскажу о том, что Юлия Пересильд в своём Instagram организовала что-то вроде маленькой пресс-конференции, на которой ответила на вопросы своих подписчиков. Её фолловеров интерсовала, конечно, подготовка к космическому полёту. А один вопрос был по-детски наивный и прямой: «Вы не боитесь лететь?»



На этом всё. Пусть уже сегодняшний день принесёт вам массу положительных эмоций. Начинаются выходные и я появлюсь теперь в ночь со вторника на среду.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера!









