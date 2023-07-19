Интерактивный анатомический стол «Пирогов» появился в ПсковГУ

21:03, 19 июля 2023, ПАИ

Интерактивный анатомический стол «Пирогов» приобрёл Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Стол позволяет со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела – как здоровые, так и поражённые разнообразными патологиями. Это инновационное оборудование поможет в обучении студентов медфака тонкостям анатомии и физиологии уже в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Комплект состоит из интерактивного стола и встроенной базы данных, в которой содержится более четырёх тысяч 3D-моделей с натуральными цветами. Доступно 12 уровней детализации – с помощью стола можно как увидеть организм в целом, так и рассмотреть мельчайшие анатомические детали, например, изучить участок кожи или мышцы.

Стол «Пирогов» позволяет имитировать тело взрослого человека ростом 170−180 сантиметров в масштабе 1:1. Это распространяется также на отдельные системы и органы. Подобная функция позволяет студентам лучше понять строение организма людей и приобрести необходимый опыт в исследованиях.

Прибор одновременно воспринимает до 40 касаний, задержка реакции на которые составляет 7−13 миллисекунд. Основой для моделей выступают реальные образцы и фотографии биологического материала.

Оборудование стоимостью около пяти миллионов рублей закуплено для нового учебно-лабораторного комплекса ПсковГУ в рамках средств, выделенных вузу Министерством науки и высшего образования РФ.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Отметим, Институт экспериментальной биологии создали на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Ранее о планах по его созданию заявлял губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский». Со списком лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ можно ознакомиться здесь.

Добавим, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов.