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Общество

Госслужащий Узбекистана посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»

Начальник Главного управления внутренних дел Ташкента Азиз Ташпулатов посетил стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Мы провели экскурсию по нашему стенду, рассказали о богатейшем культурном и историческом достоянии и вручили почётным гостям памятные подарки от Псковской области», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Ранее сообщалось, что стенд Псковской области посетил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Сообщалось также, что актёр Гоша Куценко станет гидом на стенде Псковской области на выставке «Россия».

Кроме того, на стенде Псковской области пройдёт встреча с телеведущей, победительницей конкурса «Мисс Вселенная», фотомоделью, актрисой и певицей Оксаной Фёдоровой.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган регионакопию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова проведут автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях. 

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