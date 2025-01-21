О росте рождаемости, маме 16 детей и плюсах партнёрских и сервисных родов – в интервью с главврачом Псковского перинатального центра

21:21, 21 января 2025, ПАИ

Сколько двойняшек появилось в Псковской области? Какой подарок вручают будущей маме? Что такое вертикальные роды? На эти и другие актуальные вопросы ответила главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

3 045 моментов радости

– Мария Петровна, сколько малышей родилось у нас в 2024 году?

– К концу декабря в перинатальном центре появилось на свет 3 045 малышей и есть небольшой прирост рождаемости по сравнению с предыдущим годом, когда родилось 2 995 деток. Это очень радует. Примерно в 60 % случаев это рождение второго и последующего ребёнка. А одна наша пациентка благополучно стала мамой в 16-й раз! Я восхищаюсь такими женщинами: выносить, родить и воспитать 16 детей – просто неимоверный материнский труд.

– Кого больше – мальчиков или девочек?

– Углублённую статистику по этому вопросу начнём вести в этом году. По предварительным данным, у нас паритет.

– А двойняшки есть?

– В конце 2024 года было 53 двойни. Каждая такая беременность – большой труд и мамы, и доктора, потому что высок риск акушерских и перинатальных осложнений. Мы таких женщин наблюдаем на протяжении всей беременности и неоднократно приглашаем в наше консультативное отделение. По медицинским показаниям двойня, у которой одна плацента, появляется у нас на свет немного раньше положенного срока. Не всегда путём кесарева сечения, но всегда при работе многофункциональной бригады: акушера-гинеколога, реаниматолога, анестезиолога. Наши доктора большие молодцы, они владеют всеми необходимыми врачебными приёмами. Мы регулярно проводим тренинги, совершенствуем свои навыки, нас поддерживают и высоко оценивают федеральные коллеги. Уже второй год входим в десятку лучших перинатальных центров страны и очень этим гордимся.

– Как обстоят дела с ЭКО?

– Необходимо наладить сопровождение пациенток на всех этапах ЭКО: от подготовительного до долгожданной беременности. Раньше такая работа не была структурирована, а теперь на базе центра для этой цели создана специальная комиссия, чтобы снизить все возможные осложнения, ведь у беременности вследствие ЭКО высокая группа риска. Родоразрешение также проходит у нас. В прошлом году с помощью ЭКО родилось примерно 10 % детей – это около 350 новорождённых.

От 14 до 57

– А на какое время года приходится пик родов?

– Из года в год – на летний период, июль, август и немножко сентябрь, по статистике – чаще всего на рассвете. Ещё существует объективно не доказанная, но подтверждённая жизнью история: почему-то совпадает тайминг родов и зачатия.

– Что можно сказать о возрасте новоиспечённых мамочек?

– В среднем первые роды приходятся на возраст 26–27 лет, однако есть тенденция к его увеличению, к так называемому отсроченному материнству. Возрастной первородящей считается женщина в возрасте 35 плюс, и это медицинский термин, словом «старородящая» мы никогда не пользуемся. В моей собственной практике самой возрастной мамочке было 52 года, а одной пациентке Псковского перинатального центра – 57 лет. Естественно, материнство в таком возрасте – итог вспомогательных репродуктивных технологий, и в обоих случаях это были повторные роды.

А самой юной мамочке прошлого года было 14 лет. И её, и 30-летних бабушку и дедушку мы тоже всячески поддерживали на всех этапах.

– Партнёрские роды перестали быть новинкой. Как часто приходят мужья?

– Примерно в половине случаев. Партнёрские роды мы весьма поддерживаем, ведь рождение ребёнка – очень важный момент в жизни семьи. И в рамках «Школы материнства» мы проводим для партнёра совместные занятия с перинатальными психологами, чтобы он понимал свою функцию и потом ему не пришлось оказывать медицинскую помощь, чтобы он знал, на каком этапе что происходит и как он может помочь. Когда же в первый раз мужья берут на руки своих крох, то это слёзы радости и счастья, и доктора разделяют все эмоции. Чаще всего партнёрами выступают мужья, на втором месте – будущие бабушки.

Плата за комфорт

– Чем сервисные роды отличаются от обычных?

– Это самая популярная услуга. И тут речь идёт не о медицинской помощи, а о комфорте, когда есть возможность на любом сроке дородового этапа в зависимости от пожеланий пациентки познакомиться с доктором, который будет принимать роды в любое время дня и ночи. Доктор знает о пациентке всё, а она знает своего врача. Услуга востребована, поскольку обеспечивает психологический комфорт, доверительность. Чаще к ней обращаются первородящие, у которых ещё нет понимания, что и как будет происходить, и хочется пообщаться с доктором, проговорить все этапы. Тогда нет тревоги и беспокойства. Но в рамках «Школы материнства» мы также проводим подобные занятия, бесплатные и всем доступные. Если нет противопоказаний, проводим экскурсии – проходим весь путь от приёмного до послеродового отделений. А когда наступает час икс, женщины знают, как и что будет. И уровень тревожности максимально снижается.

Сервисные роды выбирает примерно 30 % пациенток, но с каждым годом потребность растёт, поэтому мы поддерживаем и предлагаем всевозможные расширенные программы. Сейчас внедрили по запросу пациентов возможность видео- и фотосъёмки. Получаются очень трепетные, душевные видео и фотографии, а фотограф наш, естественно, обученный и с медицинской книжкой. Многие стали пользоваться этой возможностью, чтобы запечатлеть, к примеру, на партнёрских родах эмоции от первой встречи с ребёнком.

– Какие ещё платные услуги востребованы?

– Круглосуточная возможность приёма анализов у взрослых и детей.

– Достаточно популярны вертикальные роды и роды в воде.

– Вообще положение при родах у женщины должно быть комфортным, и одно из них – вертикальное. Для этого у нас есть специальное оборудование, индивидуальные родильные залы, и такое желание может быть реализовано. А роды в воде, на наш взгляд, спорный способ родоразрешения. Поэтому пока устанавливать ванные в родильных залах мы не планируем.

Комплексный подход

– В своё время было весьма популярно кесарево сечение. Каковы сегодняшние тенденции?

– Мы стараемся подходить к этому вопросу осознанно и обоснованно. Процент кесаревых сечений на данный момент колеблется около 28. Это полостная операция, и она должна выполняться не по желанию, а только по абсолютным показаниям, поскольку сопровождается определёнными рисками: для малыша – в части дыхательных расстройств и адаптации в неонатальный период, а для мамы – в репродуктивном здоровье в принципе. Ничего лучше, чем натуральный родовой процесс, природа не придумала.

Вот мы и стараемся увеличивать процент естественных родов, в ходе которых происходит очень много физиологических процессов, которые направлены на здоровую адаптацию ребёнка и нормальное течение послеродового периода у мамы. И я всегда своим пациентам говорю: любые роды могут закончиться кесаревым сечением, но если малыш побыл хотя бы час-два в естественных родах, то для него это лучше, потому что снижается процент возможных расстройств после рождения. Поэтому всегда нужно подходить к этому вопросу комплексно.

Выводы диспансеризации

– Поддержка семей, охрана и материнства и детства – вопрос общегосударственного значения. Как работают региональные программы?

– Репродуктивный возраст – это от 18 до 49 лет. В этом году в программу госгарантий была включена диспансеризация женщин репродуктивного возраста. Это не только осмотр врача, но и целый комплекс обследований, который позволяет выявить группы риска, спланировать деторождение.

С октября до конца прошлого года мы провели 3 460 таких диспансеризаций.

Первый вывод по предварительным данным: Псковская область не отстаёт от мировых тенденций и 60 % наших девушек в возрасте до 23 лет не живут половой жизнью, тогда как в 2019 году начало половой жизни приходилось на 16–17 лет.

Второй вывод: репродуктивное здоровье женщин, работающих в офисе, значительно хуже, чем у тех, кто занят в производственном секторе. Например, миома была выявлена у 80 % офисных работниц и только у 5 % тех, кто трудился на производстве. Можно сделать заключение, что двигательная активность необходима и для здоровья в целом, и для репродуктивного потенциала, а гиподинамия сказывается весьма отрицательно.

И в-третьих, интересное наблюдение: женщины, работающие в государственном секторе и в руководящих должностях, всё чаще откладывают материнство на более поздний возраст. Это также общемировая тенденция.

Также хочу сказать, что репродуктивная диспансеризация стала намного доступнее, на неё не нужно записываться. Стоит только обратиться в рабочее время в женскую консультацию – и в этот же день будут проведены все необходимые анализы и назначен визит к доктору на комплексный приём.

200 спасённых жизней

– В Псковской области действует программа «Мама, я жду тебя». Каковы итоги?

– Главная цель программы – профилактика искусственного прерывания беременности, повышение рождаемости и сохранение репродуктивного здоровья наших женщин. Она будет действовать до 2030 года.

Хочу поблагодарить губернатора Михаила Ведерникова за то, что он поддерживает нас: только благодаря этому появилась многогранная система, позволяющая поддерживать женщин в ситуации репродуктивного выбора.

Одно из направлений – разработанная совместно с коллегами из ПсковГУ программа «Социально-психологические аспекты профилактики абортов» для повышения квалификации медицинских работников, которые взаимодействуют с женщиной в этот период. Её прошло уже более 200 специалистов Псковской области. Промежуточные результаты говорят о положительном эффекте, поскольку мы видим повышение процента так называемого эффективного консультирования. Когда женщина находится в уязвимом состоянии, в ситуации репродуктивного выбора, ей требуется больше внимания, чтобы в итоге было принято правильное решение. Ведь каждая жизнь бесценна, а прерывание беременности никогда не проходит бесследно для психологического и физического здоровья. Процент эффективного консультирования составил 16 %. То есть 16 % женщин, которые находились в ситуации репродуктивного выбора, решили рожать. Это 200 жизней.

Второе направление – подготовка подарочка для каждой будущей мамы Псковской области, с лета прошлого года его вручает акушер-гинеколог на первичном приёме. К концу декабря было выдано 1 500 подарочных пакетов с логотипом программы «Мама, я жду тебя», внутри – боди для малыша с такой же эмблемой и методическое пособие «Я скоро стану мамой». Открывается брошюра тёплыми словами нашего губернатора – поздравлением с будущим материнством. А дальше очень много полезной информации о каждом этапе беременности и послеродового периода для мамы и восстановительного этапа для малыша. Самое важное – это абсолютно достоверная информация, в отличие от массы сведений из интернета.

Планы и кадры

– Что планируется в работе перинатального центра?

– Мы прежде всего хотим стабильно повышать качество оказания медицинской помощи, в том числе в районах. Для этого у нас налажена система кураторства: каждый акушер-гинеколог в области имеет возможность обратиться к куратору в перинатальный центр, проконсультироваться по тактике ведения беременности. Также реализована возможность направления женщин из области в перинатальный центр на консультацию, где мы можем провести необходимые обследования, сделать УЗИ и взять анализы на амбулаторном этапе. Очень много сил было на это потрачено, и я рада, что благодаря коллегам всё получилось. Медицинская помощь должна оказываться во всей Псковской области на одинаковом уровне.

– Как оцениваете ситуацию с медицинскими кадрами?

– В целом значительно лучше, чем я ожидала, когда приступила к исполнению обязанностей. Дефицит есть, но благодаря мерам социальной поддержки медработников, принятым комитетом по здравоохранению Псковской области, он заметно сокращается.

Возможность выплачивать подъёмные, предоставлять служебное жильё и компенсацию за наём – выгодный инструмент для привлечения докторов из других регионов. За год мы привлекли в перинатальный центр 14 врачей-специалистов, после ординатуры ждём наших целевиков – трёх анестезиологов, неонатолога.

Нехватку среднего медперсонала помогают восполнять Псковский и Великолукский медицинские колледжи, там также заключены контракты на целевое обучение. Ждём прибавления восьми сотрудников в этом году.

Кроме того, студенты ПсковГУ обучаются на базе перинатального центра, в том числе мы проводим тренинги с симуляторами. Студенты трудятся средними медицинскими работниками в отделениях реанимации и гинекологии. В последующем они придут к нам уже работать как доктора. Студенты наши очень активно участвуют и в научной деятельности. Мы совместно со студентами пятого курса в прошлом году участвовали во всероссийском конкурсе молодых учёных, проходившем в Санкт-Петербурге. Они, конечно, очень волновались, но выступали наравне с врачами, аспирантами и заняли первое место, их работа была высоко оценена.