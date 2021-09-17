Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области

17 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram. 

Он отметил, что риски осеннего эпидсезона уже начинают отражаться на статистике коронавируса в Псковской области, поэтому ещё раз обратил внимание на важность вакцинации. Пока что в регионе привились от коронавируса 180 тысяч человек.  

Главной темой недели, и даже всего года, по мнению губернатора, стало открытие памятника Александру Невскому в Самолве и рабочий визит президента России. Михаил Ведерников отметил, что многие решения главы государства определят развитие региона на годы вперёд.

Губернатор добавил, что Владимира Путина искренне тронула тёплая встреча жителей Самолвы. Поэтому он особенно заинтересовался работой по развитию самой деревни. Михаил Ведерников попросил президента помочь в части проведения ремонта дороги на Самолву, предварительная поддержка такого проекта уже получена.

14 сентября в Псковской области работал полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. «С ним мы обсудили готовность региона к предстоящим выборам. Затронули вопросы социально-экономического развития, в том числе модернизацию первичного звена здравоохранения и строительство ФАПов, ИПСЭР, предоставление жилья сиротам», - рассказал Михаил Ведерников и поблагодарил Александра Гуцана за пристальное внимание к Псковской области. 

Ещё одна важная новость недели – ввод в эксплуатацию «Машиностроителя» в Пскове после реконструкции. Михаил Ведерников подчеркнул, что стадион сейчас становится одним из лучших спортивных объектов Северо-Запада.

Также с Дмитрием Чернышенко детально обсуждалось развитие туристического потенциала Псковской области, в том числе несколько крупных проектов. «Благодарен Дмитрию Николаевичу за особое отношение к Псковской области, оказываемую помощь и поддержку», - сказал губернатор. 

Михаил Ведерников констатировал, что в этом году завершается строительство кампуса ПсковГУ, на эти цели дополнительно выделят 54 млн рублей.

В завершение глава региона добавил, что единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. «Эти выборы определят путь, по которому наша область будет развиваться ближайшие несколько лет. Возможно, самых важных лет для развития региона. Призываю вас прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее нашей любимой Псковской области», - обратился он к подписчикам. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

17 сентября 2021

«Псковская правда»: Хорошие отношения губернатора с партиями позволили ему провести масштабную политическую реформу
17 сентября 2021

Скрининговое обследование могут пройти псковичи в ФАПе на Запсковье
17 сентября 2021

Более 600 избирательных участков открылись в Псковской области
17 сентября 2021

С «пятилеткой за три года» сравнил эксперт первую половину губернаторского срока Михаила Ведерникова
17 сентября 2021

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
17 сентября 2021

Без осадков и до +16 градусов ожидается в Псковской области сегодня
17 сентября 2021

54 млн рублей выделит Минобрнауки на завершение строительства кампуса ПсковГУ

17 сентября 2021

Михаил Ведерников поблагодарил Александра Гуцана за пристальное внимание к Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...