Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области

09:19, 17 сентября 2021, ПАИ

17 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Он отметил, что риски осеннего эпидсезона уже начинают отражаться на статистике коронавируса в Псковской области, поэтому ещё раз обратил внимание на важность вакцинации. Пока что в регионе привились от коронавируса 180 тысяч человек.

Главной темой недели, и даже всего года, по мнению губернатора, стало открытие памятника Александру Невскому в Самолве и рабочий визит президента России. Михаил Ведерников отметил, что многие решения главы государства определят развитие региона на годы вперёд.

Губернатор добавил, что Владимира Путина искренне тронула тёплая встреча жителей Самолвы. Поэтому он особенно заинтересовался работой по развитию самой деревни. Михаил Ведерников попросил президента помочь в части проведения ремонта дороги на Самолву, предварительная поддержка такого проекта уже получена.

14 сентября в Псковской области работал полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. «С ним мы обсудили готовность региона к предстоящим выборам. Затронули вопросы социально-экономического развития, в том числе модернизацию первичного звена здравоохранения и строительство ФАПов, ИПСЭР, предоставление жилья сиротам», - рассказал Михаил Ведерников и поблагодарил Александра Гуцана за пристальное внимание к Псковской области.

Ещё одна важная новость недели – ввод в эксплуатацию «Машиностроителя» в Пскове после реконструкции. Михаил Ведерников подчеркнул, что стадион сейчас становится одним из лучших спортивных объектов Северо-Запада.

Также с Дмитрием Чернышенко детально обсуждалось развитие туристического потенциала Псковской области, в том числе несколько крупных проектов. «Благодарен Дмитрию Николаевичу за особое отношение к Псковской области, оказываемую помощь и поддержку», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников констатировал, что в этом году завершается строительство кампуса ПсковГУ, на эти цели дополнительно выделят 54 млн рублей.

В завершение глава региона добавил, что единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. «Эти выборы определят путь, по которому наша область будет развиваться ближайшие несколько лет. Возможно, самых важных лет для развития региона. Призываю вас прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее нашей любимой Псковской области», - обратился он к подписчикам.