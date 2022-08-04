Главное с пресс-конференции главы Опочецкого района Юрия Ильина

17:15, 04 августа 2022, ПАИ

4 августа в 12:00 в медиацентре Псковского агентства информации в рамках проекта «Оглавление» прошла пресс-конференция главы Опочецкого района Юрия Ильина. С главой муниципалитета обсудили достижения, реализуемые проекты и задачи, которые стоят перед Юрием Ильиным, узнали, что помогает главе в работе, чем гордится и славится район.

В частности, Юрий Ильин рассказал, что Опочецкий район поднялся на несколько строчек в рейтинге муниципалитетов по реализации нацпроектов.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Опочецком районе было представлено четыре объекта. Большинство жителей района проголосовало за сквер – там появится благоустроенная зона отдыха.

О нехватке кадров муниципальных служащих заявил глава Опочецкого района Юрий Ильин. Кроме того, он рассказал о подготовке муниципалитета к выборам.

Глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа назвал бюджет района социально ориентированным. Долгов у района нет.

В Опочецком районе создано 18 ТОС. Для городской котельной приобрели новый котёл.

Кроме того, глава Опочецкого района рассказал о ремонте дорог. Запланирована газификация всего муниципалитета. Фирменные соки из Опочки пьет вся Россия.

Юрий Ильин также рассказал на пресс-конференции об исполняющей желания Духовой горе.