Сентябрьские стратегии. Главные события месяца глазами экспертов. Сентябрь 2023

12:46, 05 октября 2023, ПАИ

Сентябрь стал пиковым месяцем общественно-политической жизни Псковской области: не только из-за выборов главы региона, но и целой череды знаковых событий. Отчасти связанных с избирательной кампанией, но по большей части демонстрирующих встроенность региона в общефедеральную повестку.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг – топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 место. Назначение Алексея Наумца представителем правительства Псковской области в Совете Федерации

Назначение сенатором от Псковской области Алексея Наумца после победы Михаила Ведерникова на выборах губернатора – событие ожидаемое. Кандидатура Алексея Васильевича была названа главой региона еще летом в числе еще нескольких – председателя Общественной палаты региона Наталии Горбачевой и вице-спикера областного Собрания Юрия Сорокина. Но уже тогда был сделан четкий акцент: Наумец в нынешних условиях ведения СВО – оптимальный кандидат.

Повторим, Алексей Наумец для региона человек свой, часть его военной биографии приходится на службу в Пскове, он с большой теплотой отзывается о 76-й гвардейской дивизии, которой когда-то командовал, а 104-й, черехинский, полк пользуется у Алексея Васильевича отдельной любовью.

Эксперты также высоко оценивают потенциал «спарки» сенаторов от Псковской области – Андрея Турчака и Алексея Наумца. Не только с точки зрения лоббирования интересов региона, но и с точки зрения отстаивания интересов участников СВО и членов их семей.

Так что решение губернатора Михаила Ведерникова о назначении Алексея Наумца вполне можно назвать стратегическим.

4 место. Введение должности еще одного первого заместителя губернатора – куратора постпредства региона в Москве

Михаил Ведерников неоднократно говорил о важности полноценного представительства Псковской области при правительстве России. В сентябре сделан еще один важный шаг для полноценного разворачивания его работы в Москве. Глава региона заявил о введении должности еще одного первого заместителя, который и будет курировать работу постоянного представительства.



Важный момент: в штатном расписании правительства Псковской области была вакантная должность заместителя губернатора – вот она и «превратилась» в должность первого зама. То есть штатная численность увеличена не была. Депутаты Псковского областного Собрания такое решение Михаила Ведерникова на сентябрьской сессии поддержали.

Руководить представительством региона в Москве доверено Денису Салию. За его плечами многолетний опыт схожей работы в представительстве Калининградской области. В Псковской – его полномочия будут куда шире. Сам Денис Салий дал небольшое интервью авторской программе «Тема недели» на «Первом Псковском», где общими штрихами обозначил, в чем видит специфику работы представительства Псковской области.

3 место. Визит министра экономического развития России Максима Решетникова

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников посетил Псковскую область в конце сентября, то есть после окончания выборов. Таким образом, приезд высокого гостя нельзя брать «в зачет» избирательной кампании Михаила Ведерникова. Это, по мнению экспертов ПАИ, позволяет отнестись к сказанному Решетниковым по итогам визита непредвзято, без «предвыборного» налета.

Оценки министра экономической политики региона оказались комплиментарными. Решетников особо отметил четкий подход команды Михаила Ведерникова к реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона (ИПСЭР): по его словам, правительство области выбрало точечные направления, эффективно вкладывая средства именно в них.

Шансы, что наш регион попадет в число регионов, которые получат средства правительства России на продление ИПСЭР на 2025-2026 гг., можно оценить как высокие.

В Псковской области Максим Решетников провел встречу и с представителями туристической отрасли и, как он сказал по ее итогам, несколько мыслей «в блокнотик записал». Напомним, кстати, что неделей ранее визита стало известно, что область получит дополнительно еще 250 млн рублей на проекты строительства модульных гостиниц.

Псковская область, считают эксперты ПАИ, по итогам визита Максима Решетникова «зачет» в Минэкономразвития прошла.

2 место. Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания России и Белоруссии в Пскове

В начале сентября Псков стал площадкой для заседания Совета Парламентского Собрания России и Республики Беларусь под председательством Вячеслава Володина.

По мнению экспертов, глава региона Михаил Ведерников постарался максимально эффективно использовать площадку для лоббирования интересов Псковской области. Сюда можно отнести, например, инициативу по субсидированию из бюджета Союзного государства авиарейса Псков – Минск. Кроме того, как отметил в интервью в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» начальник цифрового управления Виталий Рахманов, по итогам заседания прорабатывается вопрос о субсидировании из союзного бюджета установки в приграничных районах с Белоруссией и на трассах, ведущих к основным туристическим достопримечательностям, базовых станций сотовой связи.



Это только незначительная часть потенциальной выгоды, которую может извлечь Псковская область по итогам работы Совета Союзного парламента. Но это, конечно, только один из многочисленных шагов.

1 место. Избрание губернатором Псковской области Михаила Ведерникова

Губернаторская избирательная кампания в Псковской области прошла, как бы странно ни звучало в этом контексте слово, планово. Выборы не стали «цирком с конями», которые до сих пор по привычке ждали некоторые участники общественно-политического процесса. Избирательный процесс по факту стал референдумом, на котором жители голосовали за избранную и осуществляемую Михаилом Ведерниковым уже шесть лет стратегию развития Псковской области. Результаты голосования, на котором Ведерников получил более 86%, говорят сами за себя: стратегия понятна и поддержана.

Было много сказано, сколько неожиданных вызовов пришлось преодолеть команде Михаила Ведерникова за первый губернаторский срок. Вторая губернаторская пятилетка, по понятным причинам, простой тоже не будет. А с другой стороны, будет проще: команда сформирована, режим работы 24 на 7 стал давно привычным, инструменты и механизмы развития региона освоены – и продолжают осваиваться новые.

При этом важным будет и дальше не снижать темпы наполнения регионального бюджета, который рос год от года, завершить начавшийся процесс преобразования районов в муниципальные округа, сохранить атмосферу гражданского согласия и конструктивной работы подавляющего большинства политических сил.

И этот процесс нельзя назвать накатанной дорожкой: на ней постоянно будут встречаться ухабы и самые неожиданные повороты.

ТОП-10