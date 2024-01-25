Михаил Васильев: Если в нашей стране будет модно иметь минимум трех детей, мы сохранимся как нация

10:14, 25 января 2024, ПАИ

Федеральный статус многодетной семьи – это важный шаг к разработке комплексных мер поддержки качества жизни для семей с тремя и более детьми, заявил ПАИ председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

По его словам, это позволит обеспечить базовые права и различные меры поддержки с федерального уровня для многодетных семей в регионах.

«В настоящее время многодетность является достаточно серьезной финансовой нагрузкой на семейный бюджет и приводит к определенным ограничениям относительно семей, например, с одним ребенком. Тот же поход в кино, аквапарк, кафе, поездка в отпуск и многое другое, с пониманием того, что единственным источником семейного дохода остается отец, обходится в кратно большую сумму. И если прибавить необходимость большей жилплощади и сложностей с логистикой детей и их периодическими болезнями, всё это приводит к тому, что семьи не решаются становиться многодетными», — считает Михаил Васильев.

Он добавил, что информационное пространство последние годы было и остается наполненным модными ценностями свободных отношений, легкой и беспечной жизни, возможности пожить для себя. Что, при отсутствии популяризации в СМИ и в целом в медиапространстве крепких семейных отношений, семейных ценностей и многодетности как факторов создания счастливой семьи, приводит к тому, что малодетность или бездетность – это норма.

«Если говорить о появлении новых региональных мер поддержки, способных что-то качественно и в долгую изменить, то необходимо появление новых субъектов защиты прав и поддержки многодетных семей и вопросов демографии в виде отдельного уполномоченного, межведомственного совета по поддержке многодетных семей, общественного совета многодетных с привлечением профильных НКО. Тогда это будет похоже на работающую систему, способную держать «руку на пульсе» всех проблем и проектных активностей, связанных с контролем, разработкой и внедрением мер реальной поддержки семей с тремя и более детьми. Должна быть создана экосистема, способная выстроить комплекс мер, способных облегчить и нивелировать трудности, связанные с появлением большого количества детей в семьях нашего региона. Должны появиться комнаты матери и ребенка, может быть новое волонтерское движение, помогающее в ряде бытовых вопросов, службы доставки, бесплатные путевки и другие актуальные программы поддержки многодетных семей», — сказал спикер.

Государство и общество должны понять, что базовой единицей этих сущностей является человек, считает Михаил Васильев. «И если средний коэффициент рождаемости меньше чем 2,15, то мы вымираем, а если больше 2,7, то мы прирастаем. Другими словами, если в нашей стране будет модно иметь минимум трех детей в семье и это будет нормой, то мы сможем сохраниться как нация и народ! И вся «государственная машина» должна выстроить систему приоритетов и комплекса управленческих решений, направленных на этот ключевой параметр выживаемости страны», — заключил Михаил Васильев.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении Года семьи в Псковской области.

Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи и установил бессрочный статус многодетных семей. Также президент страны пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Помимо того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Глава региона также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Кроме того, новый подход к расчёту дохода малоимущей семьи обсудил социальный комитет регионального Собрания. Также уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова подчеркнула, что новые меры поддержки многодетных семей помогут обеспечить им достойную помощь.