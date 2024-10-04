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Политика

Александр Котов возглавил медиарейтинг депутатов областного Собрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавил топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента с медиаиндексом 2 629. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Инфографика здесь и далее: Кирилл Гавриленко

По сравнению с прошлым месяцем его рейтинг вырос почти в два раза. В СМИ осветили первую после летнего перерыва сессию Псковского областного Собрания депутатов, вместе с этим Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Там глава регионального парламента прокомментировал выборы в Гдовском районе, а также назвал вызовы, стоящие перед главой региона Михаилом Ведерниковым.

Кроме того, состоялись поездки в Гдовский, Дедовичский и Плюсский районы. Также он сделал прививку от гриппа вместе с вице-спикером Игорем Дитрихом.

Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым Александр Котов принял участие в открытии мемориального комплекса в честь героев и участников СВО, праздновании 85-й годовщины образования Псковской дивизии ВДВ, 80-летия Псковского областного суда и других мероприятиях.

Второе место в медиарейтинге депутатов регионального парламента занимает вице-спикер Игорь Дитрих. Медиаиндекс составляет 1 433. В прошлом месяце он находился на 11 месте. В День избирательных комиссий он поздравил от имени депутатского корпуса всех причастных на мероприятии в Псковском районе.

Также он предложил поддержать федеральную инициативу о запрете гражданам государств, в которых разрешена смена пола, быть усыновителями и опекунами российских детей.

На третьем месте расположился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. Медиаиндекс составил 814. В СМИ затрагивались такие темы с его участием, как газификация в Псковской области, итоги выборов, капитальный ремонт школ в регионе. Вместе с этим он лично поздравил со столетнем юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Новоржева Анатолия Кудрявцева.

В топ-15 рейтинга вернулась Елена Даньшова с медиарейтингом 557. В великолукской школе №12, где она является директором, прошли уроки из серии «Разговоры о важном» на тему воссоединения регионов с Россией. Также Елена Даньшова прокомментировала законопроект о премии в 50 тысяч рублей псковским педагогам, которые подготовили победителей и призёров всероссийских олимпиад школьников и стобалльников по ЕГЭ.

Снова в рейтинге появились Татьяна Фомченкова с медиарейтингом 481, Алексей Севастьянов с медиарейтингом 438 и Александр Братчиков с медиарейтингом 229.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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