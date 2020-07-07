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Общество

Губернатор Псковской области записал видеообращение к жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона. Видеозапись с ответами на актуальные вопросы глава региона опубликовал в своем Instagram.

Михаил Ведерников начал свое обращение с подведения итогов Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Он поблагодарил жителей области за активное участие и поздравил псковичей с окончанием этого важного события.

Губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в Псковской области. Он сообщил, что две недели назад регион прошёл пик заболеваемости, а сейчас свободны уже более половины коек. Михаил Ведерников предупредил, что статистика по смертности от коронавируса может увеличиваться в ближайшие дни, а также попросил псковичей потерпеть шум от стройки инфекционной больницы. На предприятии «Йура Корпорейшн РУС», по словам губернатора, удалось остановить взрывной рост заболеваемости COVID-19.

Глава региона поручил передать в  собственность семьи погибшего врача Анвара Сабирова квартиру, в которой он проживал. Также Михаил Ведерников заявил, что нового главврача Великолукской больницы назначат после согласования с коллективом.

Кроме того, губернатор рассказал о планах работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»: Троицкий собор в Пскове, Мирожский, Снетогорский, Святогорский монастыри и усадьбу Строганова в Волышово приведут в порядок за счёт средств организации, также фрески церкви Успения в Мелётово ждет реставрация.

Глава региона отметил, что в ближайшие недели в Псковской области массовые мероприятия все еще будут под запретом, а уникальный фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове в августе-сентябре. При этом Михаил Ведерников опасается израильского сценария с коронавирусом в Псковской области.

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