Как стать наблюдателем на выборах, рассказали псковичам

16:06, 24 июля 2023, ПАИ

О том, как стать наблюдателем на избирательных участках во время выборов, рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире «Псковского телеграма Online».

«Стать наблюдателем очень просто. Если вы представляете какую-то политическую партию, то она даёт направление в избирательную комиссию и в течение трёх дней должна предоставить туда документы. В первый день голосования необходимо прийти с этим направлением на избирательный участок», – объяснил он.

Игорь Сопов добавил, что от партии в качестве наблюдателя может быть зарегистрировано до шести человек. Они не могут одновременно находиться на одном избирательном участке, но могут по очереди меняться в течение трёх дней.

«Чтобы стать общественным наблюдателем, нужно обратиться в общественную палату. Там вас внесут в список, и вам остаётся подождать, пока произойдёт оформление на тот или иной избирательный участок», – рассказал председатель облизбиркома.

По его словам, общественная палата ежегодно заполняет избирательные участки наблюдателями практически на 100 %.

Игорь Сопов также добавил, что общественная палата всегда приглашает избирательную комиссию Псковской области на обучение наблюдателей.

«Мы всегда рассказываем о законодательных нововведениях, как нужно себя вести на избирательном участке, права и обязанности наблюдателей. И у нас потом с этим не возникает никаких проблем», – подчеркнул он.

Председатель облизбиркома отметил, что, к сожалению, в политических партиях обучение наблюдателей осуществляется не на должном уровне.

«Потом возникают казусы, когда наблюдателю что-то показалось, и он считает нарушением что-то, что на самом деле нарушением не является. Поэтому мы готовы прийти на любой семинар по обучению наблюдателей, заявленных от политических партий», – заключил Игорь Сопов.

Ранее он рассказал, что более 400 кандидатов выдвинулось на выборы депутатов Собраний в муниципальных округах Псковской области.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Позже избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.

Отметим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Штаб располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Также там будет организована работа центра видеонаблюдения и горячие линии. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.

Добавим, что общественными наблюдателями не могут стать представители политических партий и религиозных организаций.