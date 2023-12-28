Россиянам объяснили, почему нельзя давать животным много еды со стола

23:20, 28 декабря 2023, ПАИ

Для домашних питомцев кусочек мяса птицы может быть эквивалентен по калорийности большому бургеру для человека и привести к тяжёлому заболеванию, а шоколад и другие продукты опасны для жизни животных, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Healthday.

Отмечается, что в целом животным можно давать еду со стола, но совсем чуть-чуть – она должна составлять менее 10 % от ежедневного количества калорий собаки или кошки. Например, активной собаке весом 11 килограммов ежедневно требуется около 600 ккал, поэтому в день она должна получать не более 60 ккал лакомств. Средней кошке же можно потреблять не более 20 ккал в день из лакомств, что составляет примерно семь граммов моцареллы или десять граммов индейки.

Кроме того, человеческая еда содержит большое количество соли, что может вызвать недомогание при заболеваниях сердца у животных, а непривычные продукты или жирная пища могут привести к диарее и рвоте.

Особенно опасны для животных шоколад, виноград, изюм, лук, чеснок, сырые и приготовленные кости, сырое мясо и авокадо.

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