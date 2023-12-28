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Общество

Россиянам объяснили, почему нельзя давать животным много еды со стола

Для домашних питомцев кусочек мяса птицы может быть эквивалентен по калорийности большому бургеру для человека и привести к тяжёлому заболеванию, а шоколад и другие продукты опасны для жизни животных, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Healthday.

Россиянам объяснили, почему нельзя давать животным много еды со стола. Фото: ПАИ

Отмечается, что в целом животным можно давать еду со стола, но совсем чуть-чуть – она должна составлять менее 10 % от ежедневного количества калорий собаки или кошки. Например, активной собаке весом 11 килограммов ежедневно требуется около 600 ккал, поэтому в день она должна получать не более 60 ккал лакомств. Средней кошке же можно потреблять не более 20 ккал в день из лакомств, что составляет примерно семь граммов моцареллы или десять граммов индейки.

Кроме того, человеческая еда содержит большое количество соли, что может вызвать недомогание при заболеваниях сердца у животных, а непривычные продукты или жирная пища могут привести к диарее и рвоте.

Особенно опасны для животных шоколад, виноград, изюм, лук, чеснок, сырые и приготовленные кости, сырое мясо и авокадо.

Ранее студенты ПсковГУ посетили приют для животных «Лесопилка». Сообщалось также, что необычную пару домашних питомцев заметили на улицах Печор.

Ранее россиянам рассказали о возможной опасности новогодних украшений для детей, как пережить новогоднюю ночь без проблем с пищеварением, как сделать новогодний стол безопасным для ребёнка, об особенностях новогоднего меню для гипертоников, новогоднем обмане и сроках хранения новогодних салатов. Сообщалось также, что новогодний стол в России в этом году подорожает на 14 %.

Кроме того, россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда и способы создания новогоднего настроения. Граждане России также рассказали о самых любимых новогодних традициях, раскрыли траты на новогодние путешествия и назвали самые желанные подарки отелей.

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