25% россиян считают, что 2023 год был лучше предыдущего

21:45, 28 декабря 2023, ПАИ

25 % россиян считают, что лично для них 2023 год стал лучше предыдущего, приводит «Интерфакс» данные ежегодного опроса фонда «Общественное мнение».

При этом столько же опрошенных (25 %) отметили, что 2023 год был хуже 2022-го, а 46 % – что он был таким же, как и прошлый.

23 % респондентов убеждены, что для России этот год был успешнее прошлого, что стало максимальным показателем за последние пять лет. 28 % россиян считают, что для страны год был хуже, 41 % – что был примерно таким же.

Ничего хорошего от 2023 года не ожидали 36 % россиян, у 22 % ожидания оправдались, у 36 % – не оправдались.

Поквартирный опрос проводили с 8 по 10 декабря в 53 регионах страны среди 1 500 взрослых граждан.

Напомним, что социологи зафиксировали рекордно высокий уровень оптимизма у россиян.

Ранее россиянам рассказали о возможной опасности новогодних украшений для детей, как пережить новогоднюю ночь без проблем с пищеварением, как сделать новогодний стол безопасным для ребёнка, об особенностях новогоднего меню для гипертоников, новогоднем обмане и сроках хранения новогодних салатов. Сообщалось также, что новогодний стол в России в этом году подорожает на 14 %.

Кроме того, россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда и способы создания новогоднего настроения. Граждане России также рассказали о самых любимых новогодних традициях, раскрыли траты на новогодние путешествия и назвали самые желанные подарки отелей.