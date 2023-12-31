Врачи назвали пять привычек, продлевающих жизнь

19:53, 31 декабря 2023, ПАИ

Пять полезных привычек могут продлить жизнь и улучшить здоровье, их приводит «Газета.Ru» со ссылкой на The Conversation.

Во-первых, нужно есть преимущественно растительную пищу. Она богата антиоксидантами, клетчаткой и другими веществами, снижающими уровень воспаления – фактор риска рака и заболеваний кишечника и сосудов. Россиян призывают обратить внимание на средиземноморскую диету, которая включает в себя овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена, рыбу и морепродукты, оливковое масло.

Во-вторых, важно сохранять здоровый вес. Ожирение может привести к болезням сердца и сосудов, диабету и нескольким видам рака.

В-третьих, необходимо поддерживать регулярную физическую активность. Для этого необязательно заниматься в зале и пробегать марафоны, достаточно ежедневно выходить на прогулки.

В-четвёртых, нужно отказаться от сигарет и вейпов.

В-пятых, следует избегать одиночества и чаще общаться с людьми.

Напомним, врач рассказала о бюджетной замене дорогих продуктов для правильного питания. Эксперты также перечислили продукты, ухудшающие слух, и назвали самый полезный овощ.

Ранее специалист рассказал о немедикаментозных способах снижения уровня холестерина. Кроме того, россиянам назвали помогающие в борьбе с раком продукты, а также продукты, снижающие риск деменции и болезней сердца. Учёные отмечали, что жареная пища вызывает привыкание и быстрое чувство голода, так как в ней содержатся конечные продукты гликирования. Специалисты также выяснили, что жирная пища мешает бороться со стрессом.

Ранее псковские випы рассказали о своём новогоднем меню.

Кроме того, ранее россиянам объяснили, почему нельзя давать животным много еды со стола, напомнили о сроках хранения новогодних салатов, рассказали о том, как пережить новогоднюю ночь без проблем с пищеварением и о возможной опасности новогодних украшений для детей.