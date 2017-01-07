Итоги строительства и ЖКХ - 2016

17:13, 07 января 2017, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает подводить итоги минувшего года, и в этом обзоре мы попытаемся вспомнить все главные события в сфере недвижимости, строительства, развития городской и сельской инфраструктуры, градостроительной политики, а также жилищно-коммунальной сферы, которые так или иначе касались кажого жителя Псковской области.

Где жить, и сколько это стоит

Темпы роста ввода в эксплуатацию жилья в Псковской области, как и в целом по России, сократились. Так, в 2016 году в регионе построили 1079 домов общей площадью около 180 тыс. кв. метров, что меньше показателей прошлого года более чем на 35,5%. Но снижение объемов строительства, в основном, коснулось небольших муниципальных образований, а вот областной центр продолжил увеличивать свою территорию и «обрастать» новыми микрорайонами.

Застройка эта, чаще всего, комплексная. К примеру, в Пскове ведется строительство жилого комплекса «Европа», в котором до 2028 года планируют возвести 93 многоквартирных дома и 95 жилых домов усадебного типа (всего - 424,4 тыс. кв. м. жилья), а также объекты социальной инфраструктуры: школу, два детских сада, спортивную площадку. Пока что в «Европе» готовы к заселению 3 дома.

Помимо этого, реализуется инвестиционный проект по строительству жилого района в границах улиц Владимирской и Никольской в деревне Родина, которую многие уже считают частью Пскова. Здесь строят 41 многоквартирный жилой дом общей площадью 213 тыс. кв. метров, 33 здания уже введены в эксплуатацию.

Еще один строящийся в Псковском районе жилой комплекс - «Видный», где до 2022 года появятся 680 квартир общей площадью 52,3 тыс. кв. м. Сейчас доступен для посещения многофункциональный спортивный центр, а три дома уже приняли новосёлов.

Началось и строительство нового жилого микрорайона «Околица» в деревне Портянниково. Площадь 185,4 тыс. кв. м. позволит обеспечить жильем 6100 человек. Жильцы «Околицы» смогут водить своих детей в детский сад, рассчитанный на 120 мест, в среднюю общеобразовательную школу. Пока что в этом микрорайоне сданы два дома.

Помимо этого, планируется реализация инвестиционного проекта по строительству микрорайона № 14 на Запсковье для заселения не менее 1000 семей области, 23 объекта жилого и нежилого назначения построят в многоэтажном жилом комплексе комфорт-класса «Прибалтийский» в деревне Борисовичи.

В той же деревне на границе с Псковом ОАО «Псковжилстрой» ведет комплексное освоение земельного участка площадью 120 га, завершены общестроительные работы в первом многоквартирном 9-этажном доме. В данном районе до 2021 года введут в эксплуатацию 560 тыс. кв. метров жилья, четыре детских сада, медицинский центр и школу на 1350 мест, о которой мы расскажем немного позже.

Ведется в Пскове и строительство малоэтажного жилья: реализуются проекты строительства крупных коттеджных поселков, таких как «Борисов ручей», «Балтия», «Рассвет». Запланировано строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Новая Рига» и коттеджных поселков в микрорайоне «Соколицы», в районе Черёхи на берегу реки Великой.

В результате реализации всех перечисленных проектов до 2026 года в областном центре и его пригородах появится более 1,5 млн. кв. метров нового жилья – более чем достаточно, чтобы каждый пскович присмотрел себе подходящее «гнёздышко». Естественно, при условии наличия средств.

Кстати, для того, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке, псковичам придется экономить 4,5 года. Так что тем, кто хочет приобрести жилье, а особенно, живущим на съемных квартирах, придется сильно урезать свои расходы. Да, что касается аренды жилья, то в этом году Псковская область вошла в тройку регионов-лидеров по росту стоимости посуточной аренды недвижимости.

В любом случае, всем желающим обзавестись новой квартирой стоит поторопиться - по сравнению с прошлым годом цены на новостройки выросли на 1%, в третьем квартале 2016 года квадратный метр в квартире в новом доме стоил 40 тысяч 124 рубля. Стоимость вторичного жилья, наоборот, снизилась на 2,9% и составила в третьем квартале 38 тыс. 746 рублей за квадратный метр. Причем, самые низкие цены, как на первичном, так и на вторичном рынках, были ниже с апреля по июнь. Ну а самое дешевое жилье (не только в Псковской области, но и во всей России!) продавалось в городе Дно. Однокомнатная квартира в этом населённом пункте в среднем стоила 600 тысяч рублей – то есть вместо «однушки», например, в Москве можно купить сразу девять таких квартир в псковской глубинке.

Но есть и те, кому не нужно задумываться о стоимости жилья – речь идет об участниках областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которыми являются жители 12 муниципальных образований. О них уже позаботились областные власти, которые выделили на переселение 2 миллиарда рублей. Программа реализуется с 2013 года в четыре этапа и должна быть выполнена до сентября 2017. За три года из 139 ветхих домов в благоустроенные переехали 1 тыс. 987 жителей Псковской области. В частности, в преддверии Нового года в Порхове был сдан «энергоэффективный» дом, а в Заплюсье - первая за 29 лет новостройка. Во многих районах еще ведется строительство квартир для расселяемых из аварийного жилья, благодаря заключительному этапу программы жилищные условия смогут улучшить более 1200 человек. В Пскове такие дома появятся в 14-м и 15-м микрорайонах.

Между прочим, в Пскове возводят не только жилые дома: в марте торжественно открылся новый комплекс административных зданий аппарата Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на улице Инженерной, 113, а на улице Плехановский Посад продолжается строительство здания прокуратуры Псковской области. Более того, зимой в Пскове планируется начать строительство дома, в котором часть квартир отдадут под нужды Театрально-концертной дирекции Псковской области. Новый дом обретут Псковский театр кукол и Госкомитет региона по охране культурного наследия - они переедут в здание на Конной, 2.

О капремонтах, тепле и наводнениях

Задумываясь о покупке жилплощади в многоквартирном доме, нельзя забывать о ряде услуг ЖКХ, которые обязаны оплачивать все собственники. Безусловно, самой обсуждаемой из них в 2016 году были взносы на капитальный ремонт, который уже коснулся некоторых домов в Псковской области. Всего в рамках реализации региональной программы капремонта планировалось отремонтировать 845 конструктивных элементов в 233 многоквартирных домах, и к началу декабря работы завершили на 139 конструкциях, за что заплатили 76,6 млн рублей. О том, как проходил капремонт домов в областном центре, можно прочитать в материале ПАИ.

Несмотря на то, что с начала действия программы (за 20 месяцев) псковичам начислили взносов на 944,8 млн рублей, работы были оплачены лишь на 677 млн рублей. Причем, собираемость взносов на капремонт в регионе весьма неплохая - 71,66%. В числе лидеров по этому показателю - Новосокольнический район, хуже всего обстоят дела в Себежском. С чем связано такое торможение программы объяснил генеральный директор Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сергей Макарченко: во всём виновато затягивание принятия регионального нормативного акта о принципах отбора подрядчиков — объявлять конкурсы на проектно-сметные документации удалось начать только летом. Но теперь всё наладилось, и в 2017 году псковичам пообещали направить почти все собранные регоператором средства на капремонт домов региона.

С наступлением холодного времени года тема капремонта отошла на второй план, и почти каждого псковича волновала подготовка к отопительному сезону. Здесь жителей области ждал приятный сюрприз – в минувшем году тепло в дома дали раньше обычного, не дожидаясь понижения среднесуточной температуры до +8 градусов. Между прочим, на подготовку к отопительному сезону потратили 574,7 млн рублей, эти деньги понадобились для строительства, модернизации и капитального ремонта объектов ЖКХ, приобретения топлива и формирования аварийного запаса. Если говорить о конкретных примерах, то средства областного бюджета направили на капремонт и техническое перевооружение котельных в деревне Кислово Великолукского района, посёлке Смуравьево-2 Гдовского района, Новоржеве, Порхове, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Дно, Дедовичском районе, Опочке, Усвятах, а также на строительство котельной в Себеже, капремонт тепловых сетей в Новоржеве, Печорах и их замену в Дно, Невеле, Локне, Новосокольниках. Помимо этого, для ряда районов приобрели котлы и насосы в котельные. К следующему отопительному сезону газовая котельная должна появиться и в Куньинском районе. К слову, лучше остальных подготовились к отопительному сезону Красногородский, Палкинский и Бежаницкий районы.

Однако, вхождение в зимний период не может проходить без ряда проблем, среди которых первое место занимает задолженность предприятий за топливно-энергетические ресурсы, которая по состоянию на 1 декабря составила 897,705 млн рублей. Больше всего долгов накопилось за природный газ (более 500 млн рублей) и электроснабжение (более 136 млн рублей), долги за уголь первысили 93 млн рублей, за мазут – 34 млн рублей, за теплоэнергию – 68 млн рублей, за дрова, торф и щепу – 65 млн рублей. Чтобы как-то повлять на ситуацию, администрация Псковской области предоставила муниципалитетам субсидии, с поставщиками были подписаны пятилетние графики погашения задолженности, и до конца года планировалось выйти на выполнение текущих обязательств. Работа по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ в Псковской области, конечно, проводится, но, по мнению вице-губернатора Александра Кузнецова, необходимо менять порядок субсидирования муниципалитетов для оплаты долгов.

Другой проблемой стал ряд аварий на объектах ЖКХ региона, которые, однако, своевременно устранялись. Чаще всего коммунальщикам приходилось ликвидировать аварии на теплотрассах и менять проржавевшие трубы (к примеру, в декабре возле «Империала» водой залило проезжую часть), но иногда причиной происшествий в сфере ЖКХ становились неблагоприятные погодные условия. Так произошло и 25 октября, когда в 8 муниципальных районах области было нарушено энергоснабжение. Кстати, всего за 10 месяцев в Пскове было 58 штормовых предупреждений, 36 гроз и ливней, и падающие из-за непогоды деревья доставили городским службам немало хлопот. Но, несмотря на долги и аварии, отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме.

Чтобы таких внештатных ситуаций было как можно меньше, в Псковской области продолжается модернизация систем водоснабжения и водоотведения, в частности, за последние 5 лет в регионе построили и модернизировали 7 очистных сооружений канализации, на что потратили около 300 миллионов. В 2016 году ремонт систем водоснабжения и канализационных сетей провели в Новоржеве, деревне Орша Новоржевского района, Острове, Пыталово, а в декабре на Псковкирпиче подали воду из новых очистных сооружений.

Радостью для жителей областного центра стало завершение работ по строительству 1-го пускового комплекса 1-ой очереди водозабора производительностью 12 тысяч куб. метров в сутки, сейчас сооружение работает в режиме опытной эксплуатации. Однако, чтобы полностью обеспечить Псков чистой водой, необходимо порядка 370 млн рублей. Если город получит соответствующие средства, то работы по подземному водозабору будут закончены в 2017 году. Напомним, помимо этого питьевая вода подается в городскую сеть еще из одного источника - из реки Великой, откуда поступает 40-45 тысяч кубометров жидкости, которая не отличается высоким качеством, поэтому в неё стали добавлять больше хлора и реагентов для очистки. Для тех, кто категорически не хочет пить такую воду, в ряде микрорайонов появились автоматы по продаже артезианской.

Еще одной больной темой в сфере ЖКХ продолжает оставаться размещение двух новых полигонов твёрдых бытовых отходов. Место для полигона в южной части области уже определили, а вот с новыми площадкой и комплексом по переработке мусора вблизи Пскова не всё так просто. Как один из возможных вариантов размещения полигона ТБО рассматривается территория Карамышевской волости, но жители муниципалитета категорически против, и рабочая группа подберет еще около десяти мест. Мусороперерабатывающий завод (второй в регионе) может появиться вблизи межмуниципального полигона в Великолукском районе, а вот идея мусоросжигательного завода, по мнению специалистов, не подходит для Псковской области.

Завершить данную тему придётся на несколько грустной ноте - в наступившем году в Псковской области тарифы на коммунальные услуги вырастут на 3,5%.

В ожидании Ганзы

Пока собственники жилья в многоквартирных домах решают свои вопросы с коммунальщиками, которые упорно держат оборону, в Псковской области стремительно развивается инфраструктура. Так, в прошедшем году в Пскове появился первый в регионе аквапарк, завершилась реконструкция гостиничного комплекса «Покровский», продолжилось строительство социального городка и реконструкция объектов в рамках туристического кластера «Псковский», среди которых преобразившаяся улица Калинина. Помимо этого, в бывших заводских помещениях Иркутского переулка в полную силу заработал спортивно-развлекательный парк «Простория», где в ноябре открылись два уникальных для Пскова объекта - «Spa до неба» с 25-метровым бассейном и ресторация «Сад Подзноева» с самообслуживанием.

Планируется воплотить в жизнь еще один весьма интересный проект - строительство автокемпинга по обслуживанию транзитных туристов, реализация бизнес-идеи началась в Пскове в границах Ленинградского шоссе и улицы Пограничной. В перспективе там должны появиться беговые и велодорожки, зоны для палаток, домиков, игровых лабиринтов, домики на деревьях, зоологический музей под открытым небом, славянская поляна и павильон с аквариумами с флорой и фауной водоемов Псковской области.

Что касается туристической инфраструктуры, то вблизи могилы Пушкина в Пушкинских Горах хотят построить новый отель уровня «Park Inn и Holiday Inn», объект расположится на улице Ленина вблизи Святогорского Свято-Успенского монастыря.

Конечно, эти и другие изменения на городских пространствах не в последнюю очередь связаны с грядущими Ганзейскими днями, к которым Псков и его окрестности имеют все шансы полностью преобразиться. Уже сейчас благоустройство города идёт полным ходом – от сноса ларьков до спила деревьев, а комиссия по паспортизации дворов проинспектировала в Пскове почти 1,5 тысячи объектов. Глава города, представители Управления городского хозяйства, управляющих компаний и местные жители осматривали здания, дворовые территории и улично-дорожную сеть, расположенные в местах проведения мероприятий Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году.

Объекты инфраструктуры в других муниципалитетах взяли на себя активисты движения «Убитые дороги», которые в рамках проекта «Дочки-бабушки» оценивали состояние тротуаров и пандусов у социальных учреждений не только в областном центре, но и в районных. Проект основан на оценке качества исполнения поручения президента РФ о решении проблем, связанных с формированием безбарьерной среды.

Стоит упомянуть и об инвестиционных проектах, один из которых реализуется в Псковском районе. В настоящее время там идёт строительство особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», где зарегистрированы 6 резидентов с общим объемом инвестиций порядка 2 млрд 747 млн рублей. Два из них уже приступили к возведению заводов, также состоялась церемония пуска газа и сдачи таможенного поста. Начало производственной деятельности резидентов ожидается в 2017 году.

К благоустройству можно отнести и появление-исчезновение объектов бизнес-недвижимости. К примеру, сенсацией стало то, что у помещений, в которых располагается псковский специализированный магазин спортивных товаров «Ракета», появился новый владелец - гендиректор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николай Загоруй. Возможно, он решит по-иному приспособить первый этаж дома на Октябрьском проспекте, 28.

С большой вероятностью исчезнет с карты Пскова торговый комплекс «Магеллан», который считается нестационарным объектом. Но здесь мнения разделились – одни считают, что это неприглядная «конюшня» на одной из центральных улиц Пскова, для других же это место торговли, которое стабильно посещают покупатели.

В рамках благоустройства города снесут и кафе под Ольгинским мостом в Пскове, а снос здания бывшего ресторана «Барсук» на улице Олега Кошевого приостановили в последний момент.

Но не стоит думать, что в городе только закрывают заведения общепита: к примеру, в здании бывшей «Чебуречной» на Октябрьском проспекте вновь откроется кафе.

Время подарков, время перемен

Также 2016 год пестрил позитивными новостями в сфере образования, самыми обсуждаемыми из них по праву можно назвать строительство новой школы на Завеличье и кампуса ПсковГУ. Значительная часть работ по возведению общеобразовательного учреждения в Борисовичах, которое 1 сентября 2017 года сможет принять 1350 учащихся, уже завершена. Помимо учебного корпуса в школе предполагается современный спортивный зал и уличная площадка, которой, как ожидается, смогут пользоваться не только школьники. Общая площадь участка составит 4,2 гектара.

А вот студенческий городок площадью 3,3 га на базе недостроенной гостиницы «Интурист» на берегу реки Великой появится только в 2019 году. В следующем году регион получит на его строительство 436 млн рублей. Предполагается, что в кампусе разместятся общежитие на 700-800 человек, конференц-залы, библиотека, студенческое кафе, молодежный центр, аптека, парикмахерская, прачечная, магазин, учебная гостиница, зона отдыха. Сами студенты, естественно, хотели ли бы увидеть в новом кампусе зимний сад, суши-бар, зоопарк и метро. С названием студенческого городка пока не определились, предложения продолжают поступать. Среди вариантов - «Феникс», «Золотой барс», «Жемчужина», «Цитадель», «Дрим-сити», «Сити-лайф» и «Ольгинский» (последнее предложил сам глава города).

Кстати, вблизи кампуса появится шестиэтажный жилой дом – на месте недостроенной профсоюзной гостиницы.

Другой менее масштабный, но не менее важный проект – строительство дополнительного корпуса в школе № 3 в микрорайоне «Овсище», за счет этого количество мест для учащихся увеличится до тысячи. Кроме того, планируется отремонтировать здание Технического лицея Пскова.

Что касается уже реализованных проектов, то в Пскове открылся дошкольный учебный корпус уникального Центра лечебный педагогики, в котором занимаются более 40 детей. С вводом в строй нового здания в ЦЛП выстроилась полная цепочка обучения — от детского сада до интеграционных мастерских.

Более того, после масштабного капремонта заработал детский сад компенсирующего вида №49 «Тополек». Как отметил губернатор, по сути, это был не ремонт, а новое строительство, и теперь здесь созданы действительно комфортные условия.

В районах Псковской области жизнь тоже не стоит на месте – к примеру, в Порхове детский сад модернизируют с применением энергоэффективных технологий, а в Великих Луках привели в порядок ряд школ, в том числе кадетскую, и детсадов.

Но школьникам и студентам нужно развиваться не только умственно, но и физически, поэтому в Псковской области продолжилась масштабная кампания по введению в эксплуатацию спортивных объектов. Безусловно, прежде всего, стоит сказать о современном спортивном комплексе «Олимп» с универсальным спортивным залом и бассейном (так называемой «двойке»), который открылся в конце августа в деревне Борисовичи Псковского района. Псковичи получили в подарок к новому учебному году 25-метровый бассейн, оснащенный новейшей системой подготовки и очистки воды, и многофункциональный спортивный зал с двумя площадками для игры в волейбол, чего нет ни в одном спортивном комплексе города. Здесь также будут тренироваться городские команды по футболу, гандболу и баскетболу. Также в универсальном спортивном комплексе есть два малых спортивных зала, один из которых предназначен для проведения «сухих» тренировок по гребле и плаванию. ведется работа по созданию врачебно-физкультурного диспансера.

К 2018 году в Великих Луках тоже построят физкультурно-оздоровительный комплекс - с катком и бассейном. Там будет зал сухого плавания, тренажерный и для групповых занятий. Тем временем, в Красногородске уже открыли спортивную площадку для воркаута, аналогичная появится и в Порхове, а пока там установили новые детские площадки.

Другим подарком для всех жителей региона стал открывшийся в Пскове новый онкологический диспансер, который позволил медработникам учреждения в буквальном смысле «переехать из XVI в XXI век». В конце ноября в помещениях нового онкоцентра заработали поликлиника, дневной стационар, отделение химиотерапии, хирургическое отделение, физиологии и реанимации, а также операционный блок. Ежедневно сюда приходят около 150 жителей региона, которых принимают около 10 врачей-онкологов. В их распоряжении теперь новейшее оборудование, современная мебель, комфортные помещения, и главный врач диспансера уверен, что стены медучреждения позитивно повлияют даже на выздоровление больных.

В 2017 году псковичи получат еще один приятный подарок - новый перинатальный центр, рассчитанный на 110 коек. Здесь будут оказывать помощь беременным женщинам с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также медпомощь новорожденным и детям раннего возраста с врожденной патологией. Безусловно, появление нового лечебного учреждения позволит повысить качество и доступность акушерской и перинатальной помощи, положительно скажется на демографической ситуации. Стоимость проекта составила более 2,5 млрд рублей.

Кстати сказать, районные учреждения здравоохранения тоже не остались без внимания: в Великолукской детской больнице отремонтировали кровлю и провели отделочные работы, в Дедовичской - завершили ремонт кровли пятиэтажного корпуса, а в Печорской провели капремонт. А вот Псковскую городскую поликлинику в 2017 году обеспечат дополнительным зданием.

Полно хороших новостей и в сфере культуры – именно в Год кино в Порхове и Себеже открылись кинотеатры, о которых жители районов давно мечтали. Эти радостные события также приурочили к новогодним праздникам, и, естественно, первой картиной, которую показали в новых кинозалах, стала комедия «Ёлки-5».

Всего в регионе планируется открыть 17 новых кинозалов, в 2017 году картины на большом экране смогут увидеть жители Пушкинских Гор, Опочки, Новосокольников. Кроме того, планируется «оживить» залы в Острове и Печорах. Также в 2017 году начнётся реконструкция псковского кинотеатра «Октябрь», в котором появятся три зала.

Ремонт коснулся и 30 сельских домов культуры Псковской области, в том числе Пореченского библиотечно-досугового центра (Великолукский район), Леховского дома культуры (Невельский район), Культурно-досугового комплекса Новосокольнического района, Порховского краеведческого музея, Торошинского сельского клуба (Псковский район), Пустошкинского РЦК, Невельского ДК. В Лавровском сельском клубе (Печорский район) завершился капремонт, начатый в прошлом году. Строительные работы велись и в Бежаницах. А вот в Пыталовском районе, наоборот, разобрали бывший Дом культуры, на его месте сделают площадь для проведения массовых праздничных мероприятий.

На сегодняшний день в Великих Луках продолжается реконструкция театра драмы, которая должна завершиться к сентябрю 2017 года. На объекте уже выполнили демонтажные работы, установили железобетонные перекрытия и основания полов, проложили инженерные сети, провели монтаж окон, устройство кровли, утепление фасада, внутреннюю отделку, реконструкцию гаражей и столярной мастерской. Не останется без ремонта и фасад здания.

И, наконец, в Пскове объявлен аукцион на проект капремонта Городского культурного центра, где хотят изменить угол наклона пола и заменить концертные кресла в зрительном зале, обновить сцену, гримерки и туалетные комнаты, переоборудовать акустическую и световую системы в танцевальном зале, провести капремонт лестниц, а колонны первого и второго этажа облицуют искусственным мрамором. Кроме того, планируется освежить фасады здания, колоннады, отремонтировать кровлю, предусмотреть наружную подсветку, провести капремонт спортивного и думского залов.

Новая жизнь объектов культурного наследия

Продолжается в регионе и восстановление объектов культурного наследия, реставрируются памятники архитектуры древнего псковского зодчества. В центре обсуждений в 2016 году был один из самых известных символов Пскова – Кремль, реставрацию которого отложили в начале декабря. Причиной тому стала проектно-сметная документация, разработанная курганской фирмой «Карат». В ходе конкурса, проведенного в июне 2016 года, она снизила стоимость проектирования с 44 до 25 млн рублей, к тому же, фирма не имеет опыта обращения со средневековыми памятниками. Поэтому документацию совершенно справедливо назвали «детским лепетом» и отправили на доработку. Так что пока горожанам и гостям Пскова придётся довольствоваться одним преобразованием - у входа в Псковский кремль открылись новые сувенирные павильоны.

Тем временем, в Великих Луках уже завершился первый этап ремонтно-реставрационных работ Земляной крепости, были восстановлены Равелинные ворота, Комендантский пруд и историческая дорога, на валах крепости теперь есть пешеходная дорожка из дерева лиственницы. Еще многое предстоит сделать для адаптации и введения крепости в эксплуатацию, но уже сегодня она имеет признаки и очертания объекта культурного наследия федерального значения.

Помимо этого, начался поиск подрядчиков для реставрации Варламовской башни и Дома-мешка в Пскове, в августе 2017 года запланирована реставрация церкви Николая Чудотворца (XVI - XVII века), входящей в ансамбль Снетогорского монастыря, шпагатная фабрика в центре Пскова тоже обретёт достойный вид к Ганзейским дням, а Минкульт подтвердил выделение в 2016-2017 годах субсидии на ремонт «Дома губернатора» в Пскове. Но это все - перспективы на ближайшее будущее, а пока в Пскове капитально отремонтировали фасады Тюремного замка - оригинального памятника эпохи зрелого классицизма, пример сложившегося провинциального ансамбля «казенного» строения XIX века.

Реставрация ждет и «жемчужину строгановской империи» - усадьбу Строганова XVVII-XIX веков в деревне Волышово Порховского района, которая относится к объектам культурного наследия федерального значения. Такое решение вынес Псковский городской суд, обязанность отреставрировать усадебный комплекс возложили на Территориальное управление Росимущества.

Усадьба Васильчиковых-Строгановых - не единственный памятник в регионе, находящийся в плачевном состоянии. Например, в этом году в сети был объявлен сбор подписей под петицией к Министерству культуры РФ и госкомитету Псковской области по охране объектов культурного наследия о необходимости принятия срочных мер по спасению от разрушения уникального памятника архитектуры и монументальной живописи XV века - цервки Успения Богородицы в деревне Мелётово Псковского района.

А вот доходный дом Медема в Пскове в третий раз выставлен на торги в связи с отстуствием заявок. Псковскому «Дому предводителя дворянства», часть стены которого оборушилась минувшим летом, также ищут нового собственника, так как предыдущий к памятнику относился безответсвенно.

Весьма взбудоражила общественность продажа псковского Дворца бракосочетаний, которую летом поддержали депутаты Псковского областного Собрания. Граждане принялись рьяно «отстаивать» историческую память, а один из псковских краеведов заявил, что продавать в частные руки нужно только руинированные объекты культурного наследия. Псковичи успокоились только после известия о том, что ЗАГС переедет в Палаты Меньшиковых на Романовой Горке. А что, вполне красивое и комфортное здание, с просторными залами, высокими потолками, которые позволят проводить бракосочетания в торжественной обстановке.

Подутихли и споры, связанные с реставрацией Гельдтовой бани, проект получил положительное заключение госэкспертизы. В целом, эксперты охарактеризовали его «как проект консервации и частичной реставрации с приспособлением» - насколько это возможно, будет восстановлена композиция и формы исторических проёмов на фасадах, композиция интерьеров наиболее сохранившейся центральной части здания. В восточной части здания планируется восстановить функцию общественных бань с традиционными технологиями и интерьером (парная на дровах). Более того, в планах - совмещение реставрации с проектом благоустройства набережной реки Псковы, что сохранит возможность купаний после парной.

Одобрили эксперты и предварительные решения проекта приспособления под жилой дом псковской тепловой электростанции (ТЭЦ), расположенной по улице Советской, 29. Предполагается, что проектируемый жилой комплекс будет состоять из трех частей: ТЭЦ и трех вновь возводимых жилых домов. Здание ТЭЦ предлагается приспособить под жилье со вспомогательными помещениям и помещениями для сдачи в аренду, с восточной стороны от него запроектирована двухэтажная подземная автостоянка на 100 машиномест. Кстати, во время раскопок на территории ТЭЦ археологи нашли «Кладовую ювелира».

Под гостиничный комплекс реконструируют еще одно старейшее предприятие Пскова - бывшую канатную фабрику. На данный момент подписано соглашение на её присоединение к электросетям, на объекте начались работы, в том числе вычинка и реставрация кирпичной кладки стен и междуэтажных перекрытий.

А усадьбу Н. А. Беклешева (первое здание Псковской губернской гимназии), расположенную на улице Георгиевской, 4 в Пскове, приспособят под Городской туристический информационный центр и дом творческих индустрий. Помимо производственных и торговых помещений уже существующего кафе там требуется разместить помещения для посетителей, для административного и производственного персонала, хозяйственно-вспомогательные. На месте руин дворца пионеров в Пскове может появиться малоэтажный квартал, в жилой дом реконструируют и недостроенную гостиницу на берегу Великой в Пскове, которая со временем накренилась к Дому Батова.

В общем, всё говорит о том, что Псков преображается, причем в лучшую сторону, и вместо разваливающихся зданий и долгостроев в городе появятся современные гостиницы и новые жилые кварталы. Кстати, в «городе церквей» не забывают возводить и культовые сооружения - на территории Псковской городской больницы заложили капсулу в основание храма в честь святителя Луки, решение о возведении которого приняли еще в 2015 году.

Стоит заметить, что для законной застройки в Пскове завершилась масштабная работа по формированию зон охраны памятников, которая позволила поменять устаревшие градостроительные документы 1995 года. Были утверждены охранные зоны ряда объектов культурного наследия регионального значения, среди которых Арсеньевская школа, здание бывших Иркутских казарм, церковь Жен Мироносиц и другие памятники.

Строительные скандалы

Без чего не обходится не один год – так это без скандалов, которых в сфере строительства и ЖКХ хоть отбавляй. И многие из них как раз касаются объектов культурного наследия. Так, например, в Комитете по охране памятников культуры обсуждались планы строительства многоэтажного жилья вблизи горы Соколихи с расположенным на ней памятником Александру Невскому и его дружине. Речь идет о согласовании высотного регламента, определяющего этажность будущей застройки, чтобы не перекрыть вид на памятники истории, в том силе Троицкий собор и Снетогорский монастырь. В итоге было предложено придать территории вокруг Соколихи статус зоны экспериментального строительства и провести архитектурный конкурс с привлечением иногородних специалистов, а губернатор запретил высотное строительство в этом районе.

«Оврагом преткновения» стало и место для нового здания судебного департамента Псковского района, проектирование которого ведется в настоящее время. Участок под застройку выбран на западном берегу реки Великая, прямо напротив Кремля. Опасения общественности связаны с тем, что в случае воплощения проекта в жизнь судебный департамент получит здание в засыпанном овраге, внешне похожее на три купеческих дома, а псковичи останутся без сквера и красивой набережной с лучшим видом на Кремль.

Некоторые противоречия в этой сфере разрешаются только в суде: не был удовлетворён иск Территориального управления Росимущества к ООО «Зеленхоз Плюс» по аренде Палат Меньшиковых. В этом случае речь шла об «астрономической» арендной плате, которую требовало Росимущество, несмотря на то, что в её счет должны были идти затраты на работы по восстановлению объекта до 2020 года

Также в этом году продолжилась долгая история с перезонированием стадиона «Электрон», которое может и не состояться. Напомним, судьба этого спортивного объекта Пскова давно под вопросом – собственник хочет построить на этой территории жилой район. Перспектива превращения некогда продвинутого спортивного объекта в участок под жилую застройку вызвала негативный отклик со стороны псковичей, по данному вопросу назначали ряд публичных слушаний, городские депутаты также склонялись к версии сохранить стадион и предлагагли передать участок городу, но большинство заочно оставивших отзывы по вопросу судьбы «Электрона» граждан высказались за его застройку. В итоге было принято решение превратить «Электрон» из рекреационной зоны спортсооружений в зону малоэтажной застройки. Но история так и не дошла до точки, и мнения по-прежнему не совпадают – одни считают недопустимым изъятие стадиона для любой застройки, другие предлагают развивать коммерческую. А в ночь на 22 декабря в спорткомплексе неожиданно сменился арендатор.

Еще одна долгоиграющая история – конфликт жителей и застройщика посёлка «Борисов ручей», который в августе 2015 года был отключен от электроэнергии из-за задолженности застройщика перед ОАО «Псковэнергосбыт». На почве того, кто и в каком объёме должен платить долги, между жителями посёлка и застройщиком разгорелся конфликт, но к ситуации подключились областные власти, и в «Борисов ручей» вернулся свет, но вопрос с накопившимися долгами остался нерешенным. Поэтому на электрооборудование компании наложили арест за миллионные долги перед энергетиками. Случайно или нет, но минувшим летом внедорожник застройщика «Борисова ручья» кто-то поджег.

Затянулась и спорная история с недостроенным домом с «дольщиками» на улице Индустриальной, куда в декабре Псковские теплосети подали тепло. Еще в прошлом году строительная готовность объекта превышала 90%, однако из-за финансовых сложностей застройщик не смог вовремя — 1 июля 2015 года — сдать его в эксплуатацию. При этом дом возводился на условиях долевого строительства, и дольщики, которые уже больше года не могут въехать в оплаченные квартиры, писали жалобы в различные инстанции.

Еще один конфликт между собственниками жилья и власть имущими произошел в самом центре Пскова – жильцы «Золотой набережной» опасались погрязнуть в мусоре из-за долгов управляющей компании. Псковское ООО «АСПО», занимающееся сбором и утилизацией мусора в областном центре, с 5 сентября прекратило обслуживание домов, находящихся в ведении управляющей компании «Псковинкомстрой-ЖКХ». Поэтому собственники элитного жилья на улице Красных партизан и «Золотой набережной» решили сменить управляющую организацию.

Жителям микрорайона «Южный» в минувшем году вновь пришлось бороться с попытками точечной застройки внутри двора. Только успели псковичи обрадоваться, что в границах улиц Народной, Коммунальной и Киселёва появится обещанная зона отдыха, когда застройщику не позволили воткнуть 5-этажный элитный дом в одном из дворов, как снова были вынуждены отстаивать свои права на публичных слушаниях, где застройщик — петербургское ООО «Инвестиционная группа «Альтаир» — представил откорректированный проект дома, который все же решено построить. Размеры дома немного уменьшили и отодвинули его к южной стороне участка, чтобы в центре двора осталась зелёная зона. Новый проект застройки вызвал возмущение у участников публичных слушаний и не был согласован, но, очевидно, что точку в этой истории пока ставить рано.

На Запсковье негодование жителей частного сектора, расположенного в районе улиц Ипподромной и Белинского, вызвало возведение 10-этажного дома. Возмущенные граждане сначала устроили акцию протеста, пытаясь перегородить дорогу спецтехнике застройщика, но это не помогло, и они собрались на пикет в самом центре города. Псковичи решили попросить защиты у областной администрации и губернатора, чтобы хаотическую застройку Пскова превратить в цивилизованную и организованную. Проблемы жителей частных домов на Ипподромной и Белинского на тот момент уже не были открытием для областных властей: Госкомитет области по экономическому развитию и инвестиционной политике проводил проверку правомерности выдачи разрешения на строительство указанного дома. Но на пикете владельцы частных домовладений на Запсковье пригрозили выйти на федеральный уровень, если очередная акция протеста ни к чему не приведёт.

Истории с точечной застройкой в Пскове заканчиваются с переменным успехом, и очередная эпопея вокруг проекта точечной застройки, похоже, разрешилась в пользу жителей. Речь идёт и ситуации, складывающейся на улице Народной, 4, где люди получили котлован вместо детской площадки. Причем, на месте этого котлована планировалось строительство нового элитного жилья. Обеспокоенные перекрытием источника солнечного света и повреждением коммуникаций жители соседних домов приходили на публичные слушания трижды, и, наконец, получили поддержку главы города, который также оказался против застройки. Актив улицы Народной мог смело отправляться праздновать, но не стоит забывать, что публичные слушания, все-таки, носят рекомендательный характер.

Интерес у «профильной» общественности вызвал и вопрос, связанный с судьбой одного из крупнейших девелоперских проектов областной столицы. На публичных слушаниях по вопросу внесения изменений в планировку территории жилого района «Борисовичи» обсуждалась волнующая псковичей перспектива сокращения количества детских садов, школ, парков и парковочных мест. Однако застройщик заверил, что все опасения напрасны - социальные объекты остаются, глобальных изменений не предусматривается, и в перспективе даже грядут улучшения.

Что поделать, появление новых микрорайонов нередко сопровождается скандалами, но активное строительство жилья в Пскове продолжается, тут и там на окраинах города растут многоэтажные дома. К слову, проследить, как изменился Псков и окрестности за прошедшие 32 года, можно благодаря обновлённым данным в картографическом сервисе Google Earth, в который компания добавила более 5 млн спутниковых снимков разных частей планеты с 1984 года по настоящее время.