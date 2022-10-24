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Общество

Частичная мобилизация: всё о льготах, свадьбах и фейках

После объявления мобилизации в России приняли ряд новых законов, ввели разные льготы для военнослужащих и открыли центры помощи семьям призванных на службу. Подробнее об этом, а также о свадьбах, фейках и о том, как подружиться с губернатором, — читайте в материале ПАИ.

Отсрочка

В начале октября стало известно, кто не попадёт под призыв. Соответствующий список обнародовали для военкоматов. В него попали отдельные категории обучающихся, приказ об этом подписал президент Владимир Путин. Позже эксперты пояснили, подлежат ли мобилизации студенты негосударственных вузов.

Тем же, кто добровольно захотел отправиться в ряды российской армии, объяснили критерии призыва и условия их службы. Также на портале «Госуслуги» появилась форма для записи добровольцем.

Ветераны боевых действий 

Позже появилась информация, что раненные в ходе СВО псковичи получат путёвки в санатории, а для ветеранов боевых действий после СВО в правительстве РФ подготовили перечень льгот.

Трудовые гарантии для мобилизованных

В первую очередь Минтруд РФ рассказал, уволят ли призывников с работы или трудовой договор с ними приостановят на определённое время. В ведомстве дали разъяснения  не только мобилизованным работникам, но и работодателям — им ответили на вопросы о страховых взносах и отчётности в ПФР. С полным текстом закона о трудовых гарантиях можно ознакомиться здесь.

Также эксперты оценили, как мобилизация повлияет на рынок труда в регионе.

Кредитные каникулы

Для мобилизованных россиян и членов их семей в России ввели кредитные каникулы, пояснив, как именно получить эту услугу, так как она не вводится автоматически. В Минтруде отметили, что каникулы действуют, даже если кредиты есть сразу у нескольких членов семьи. В связи с этим в Псковской области приостановили более 200 исполнительных производств.

Президент России Владимир Путин утвердил данный закон с уточнением, кто из призывников имеет право на кредитные каникулы.

Отсрочка от уплаты налогов

Ещё одной мерой поддержки призывников стала отсрочка от уплаты налогов. В постановлении назвали дату начала и окончания действия данной меры поддержки. Позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал разъяснения по отсрочке от транспортного налога для мобилизованных и их семей.

Проекты поддержки призывников

На рассмотрение Госдумы также поступил проект об отмене штрафов за нарушение правил дорожного движения для мобилизованных граждан и о предоставлении им жилья вне очереди. Также в Совфеде подготовили законопроект о помиловании осуждённых за героизм в СВО и возврате средств за покупки для службы. 

Выплаты мобилизованным

Призванные по мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, мобилизованным псковичам полагается единовременная выплата в 50 тысяч рублей. Глава региона Михаил Ведерников подчеркнул, что данные выплаты не повлияют на другие меры соцподдержки и не будут учитываться как доход. Призывникам также дали советы, как можно отправить средства семье.

Псковский Центр помощи семьям мобилизованных

10 октября по поручению губернатора в Пскове открыли Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. Площадка начала свою работу на базе проектного офиса «Команды 2018» на улице Некрасова, 19. Здесь можно получить помощь специалистов в формате «одного окна», ее уже оказали более чем 200 псковичам.

Поддержка земляков

Города и районы Псковской области также оказывают поддержку призывникам. К примеру, пыталовский комбинат отправил им 1500 банок тушёнки, а новоржевцы передали землякам порядка 50 килограммов мёда.

Также Псковское Морское собрание открыло сбор средств морской пехоте. А когда у военнослужащих появилась острая необходимость в спальных мешках и пенках, псковичи открыли сбор 2 тысяч спальных мешков.

Свадьба и мобилизация

И это ещё не всё. Мобилизованным оказывают помощь и в организации свадеб. Уже через час после просьбы псковички молодожены расписались в ЗАГСе. А мобилизованному псковичу помогли привезти невесту из Санкт-Петербурга.

Необычная просьба мобилизованного псковича к губернатору

Мобилизованный боец Ашот Акопов во время отправки попросил губернатора Михаила Ведерникова добавить его в друзья в соцсети «ВКонтакте». Глава региона выполнил просьбу призывника, а тот передал ему «пламенный привет» с учений. 

Фоторепортаж о том, как провожали псковичей в Вооружённые силы РФ, можно увидеть по ссылке.

Правда и фейки

В связи с призывом в интернете стало появляться множество недостоверной информации. В частности, Telegram-каналы сообщали о новой волне мобилизации в нескольких городах России.

Однако на самом деле частичная мобилизация в России вот-вот завершится.

Подготовила Екатерина Крылова

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