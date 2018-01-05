Итоги строительства и ЖКХ - 2017

16:32, 06 января 2018, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает подводить итоги минувшего года, и в этом обзоре мы попытаемся вспомнить наиболее яркие события в сфере развития городской и сельской инфраструктуры, недвижимости, строительства, жилищно-коммунальной и социальной сфер, а также изменения в законодательстве, которые так или иначе касались каждого жителя Псковской области.

Псков Ганзейский

Многие замечают, что Псков за последние годы сильно преобразился, причем, в хорошем смысле. Подтверждает это и то, что областной центр часто попадает в топ-10 туристических рейтингов. По большей части, благоустройство городских пространств проводится именно в рамках подготовки к Ганзейским дням 2019 года, общее финансирование которых оценивается почти в 12 млрд рублей.

Если говорить конкретнее, то сегодня в Пскове динамично реализуются программы в части благоустройства и озеленения, планируется отремонтировать около 200 дворовых территорий и общественных пространств, реконструировать два больших парка и летнюю эстраду.

Из крупных объектов, включенных в план подготовки к Ганзе-2019, поддержку на федеральном уровне получили ансамбль Псковского кремля и комплекс крепостных сооружений Окольного города, студенческий кампус Псковского государственного университета и Псковская областная универсальная научная библиотека (реконструкция здания и техническое переоснащение). Работы на объектах культурного наследия уже идут, конкурс на реконструкцию здания гостиницы «Интурист» под студенческий городок тоже завершается.

Продолжается реконструкция улицы Свердлова, на завершение которой в 2018 году Псковская область получит ещё 210 млн рублей. Эти работы ведутся в рамках туркластера «Псковский», и члены его наблюдательного совета хотят, чтобы исторический центр Пскова был выполнен в едином стиле.

Окраины города тоже не забывают – в окрестностях Ленинградского шоссе строятся автокемпинг, веревочный парк, детский городок, два спортивных поля и первый гостиничный корпус, инвестор приступил к строительству коттеджного поселка.

К приёму гостей готовятся псковские отельеры – гостиницы реконструируются, появляются новые, а вот некоторые, наоборот, в 2019 году будут закрыты. Однако, представители туриндустрии считают, что Псков находится на самой начальной стадии подготовки к Ганзе, и 30 тысяч гостей, конечно, принять не сможет. Придется использовать и Печоры, и Изборск, и Остров, но это не слишком облегчит ситуацию.

Это, кстати, не единственная проблема. Непредвиденные обстоятельства возникли при реконструкции здания областной научной библиотеки — требуется доработка проекта и проведение дополнительных работ. Также до конца не решен вопрос о финансировании реконструкции стадиона «Машиностроитель», который должен стать основной фестивальной площадкой.

Настораживает и ситуация с общественными туалетами, один из самых «грустных» - в Кремле. Оказывается, что очень часто туристу просто некуда сходить по нужде, кроме как в кафе.

А вот мест общепита в Пскове хоть отбавляй, и ежегодно появляются новые. В 2017 году фурор произвело открытие кафе-дебаркадера «Чайка» на берегу реки Великой, напротив псковской ТЭЦ. Сейчас «Чайка» отбуксирована с места стоянки на зимний сезон, но в мае снова откроет свои двери для псковичей. К слову, к Ганзейским дням неподалёку оборудуют еще и плавучую сцену с понтонным мостом.

Конечно, это не единственный общепит, который стоит упомянуть. С рейтингом лучших кафе и ресторанов Пскова и области можно ознакомиться здесь. Вероятно, в ближайшие два года он будет дополнен, к примеру, может в писке лучших оказаться кафе, которое в 2018 году заработает на месте старейшей в Пскове чебуречной.

Ни у кого не возникает сомнений: Ганза поможет привести в порядок Псков. Уже многое сделано, не только в областном центре, но и во многих районных. Так, в Великих Луках в рамках подготовки к 850-летию были отремонтированы дороги, театр, благоустроены парки. Стоит упомянуть и Порхов – второй Ганзейский город региона. Этот райцентр начинает жить заново, приводя в порядок городскую инфраструктуру: ремонтируются дороги, готовится к реконструкции парк. Год назад там открылись кинотеатр и бассейн, а в 2017 появился новый памятник – трактору. Одной из главных «изюминок» Порхова, скорее всего, станет первый в России интерактивный музей Ганзы, который начнет работать весной.

Необходимо отметить, что при развитии инфраструктуры большое внимание уделяется доступности среды. Учреждения культуры, спорта и социальной сферы адаптируются для инвалидов, эксперты обследуют улично-дорожную сеть на предмет доступности для маломобильных граждан. В ближайшей перспективе в Пскове даже появятся доступные для инвалидов модульные биотуалеты.

За чередой крупных реконструкций почему-то не всегда принято обращать внимание на внешний вид деталей, из которых и складывается городская среда. Чтобы исправить эту несправедливость, ПАИ запустило новый проект «Жить жизнью города», в котором идёт речь об оградах, фонарях, канализационных люках, скамейках, дверях, урнах, клумбах. Рассматривая эти детали в максимальном приближении и сравнивая с тем, как к подобным городским аксессуарам подошли в соседних российских и европейских городах, корреспондент выясняет, чего не хватает Пскову, что городским властям стоит взять на заметку и что ещё можно успеть сделать до Ганзейских дней.

Но главное – чтобы все эти усилия не были напрасными. Оказалось, что не все псковичи могут по достоинству оценить благоустройство, и осенью по городу прокатилась волна вандализма. Гопники выплеснули энергию на беззащитные малые архитектурные формы: досталось скамейкам, фонарям, урнам и даже лисичке из Детского парка. А граффити с оскорблениями и криминальными объявлениями появлялись на зданиях региональной администрации и офиса партии власти.

Культурное наследие

Памятники, к счастью, на этот раз не пострадали. К тому же, многие из них итак находятся в плачевном состоянии и мозолят глаза не только жителям, но и гостям города. Однако, к Ганзе всё же планируется реконструкция ансамбля Псковского кремля и Окольного города, канатной фабрики Мейера, есть проект приспособления старой ТЭЦ. Что касается последнего пункта, перед началом строительства жилых зданий и общей реконструкцией квартала, связанной с реновацией псковской тепловой электростанции, здесь проводятся положенные в таких случаях охранные раскопки. Работы на Мстиславском раскопе в Пскове, названном так по наименованию ближайшей крепостной башни, стали «археологическими буднями» корреспондента ПАИ.

Раскопки велись не только там, но и на Плехановском посаде, где теперь возвышается новое здание прокуратуры Псковской области, которое было торжественно открыто и введено в эксплуатацию 8 августа. В исторической части города возвёден небольшой дворец: трехэтажное здание в форме спиннера общей площадью порядка 1,5 тысяч квадратных метров, этакий «великолепный храм законности и правопорядка».

Также продолжаются реставрационные работы музея-усадьбы С. В. Ковалевской, началась реализация ряда крупных проектов по реконструкции областной научной библиотеки, реставрации Дома Губернатора, Музейного квартала, Покровской башни, Варлаамовского угла и Двора Постникова.

А в конце марта 2017 года в центре внимания местной градозащитной общественности оказалась древняя церковь Николы со Усохи в Пскове. Там велись работы по покрытию главы Николы со Усохи лемехом, и фотокорреспондент ПАИ поднялась по строительным лесам к самому куполу храма, чтобы узнать секреты работы реставраторов.

Ещё один интересный проект в сфере сохранения и продвижения культурного наследия, не имеющий пока аналогов в регионе, - создание информационного туристского центра и велопешеходного маршрута, пролегающего по обновлённым и примечательным местам. Идею на 650 тысяч евро планируется реализовать в рамках масштабной программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия».

На этом работа по охране объектов культурного наследия, конечно, не заканчивается: только в 2018-м из федерального бюджета планируется привлечь на псковские памятники 3 млрд рублей. Вероятно, часть средств пойдёт на реконструкцию Поганкиных палат.

Здоровые инвестиции

Не только памятниками славится Псковская область. В регион приходят инвесторы, которые строят здесь свои заводы и фабрики, создавая рабочие места для псковичей и в целом улучшая экономику области. Широкую известность получила особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в Псковском районе, где 30 ноября состоялось открытие лакокрасочного завода финской компании Nor-Maali. Этот производитель стал первым резидентом ОЭЗ «Моглино», который завершил возведение своего завода.

На данный момент в «Моглино» насчитывается 9 резидентов, 4 из них появились в 2016 году. Участки компаний занимают порядка 20% территории. Также есть 16 потенциальных инвесторов. Совокупный объем инвестиций на данный момент составляет 2,5 млрд рублей.

Приходят иностранные инвесторы и в другие муниципалитеты – к примеру, работающие в Островском районе датчане планируют расширить производство по выращиванию свиней, а шведы рассматривают Псковскую область в качестве площадки для строительства завода по выпуску черных (торрефицированных) пеллет.

На территории Бежаницкого района успешно работает молочная ферма на 1200 голов, и в планах инвестора строительство еще двух. В Дедовичском районе драйвером развития экономики служит предприятие по глубокой переработке древесины «Лесозавод «Судома». В ближайшее время инвестор планирует построить в районе физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках государственно-частного партнерства.

Однако, на некоторых предприятиях в регионе нередко возникают проблемы, поэтому обсуждаются перспективы их оздоровления.

Судьбы в метрах

А проблемы эти напрямую касаются обычных жителей Псковской области, которым не до туристического или инвестиционного потенциала региона. Их больше интересует не доступность парка или наличие в нём туалета, а возможность покупки жилья. Поэтому стоит подробнее остановиться на комплексном освоении территорий жилых микрорайонов, которое активно развивается в Пскове и его непосредственной близости. В результате этой работы предполагается строительство жилья и создание необходимой инфраструктуры, что повысит покупательский спрос на квартиры в данных жилых комплексах.

В настоящее время ведется реализация 7 таких проектов: ЖК «Европа», ЖК «Видный», жилой микрорайон «Околица», ЖК «Родина», микрорайон «Борисовичи» Псковского района, микрорайоны № 14 и № 15 в Пскове, микрорайон № 12. В рамках реализации данных проектов до 2023 года планируется ввести более 1,5 млн кв. метров жилой площади, 8 детских садов, 5 школ, 1 многофункциональный центр, 1 медицинский центр.

В микрорайонах № 14 и № 15 в Пскове помимо детских яслей-сада на 140 мест появятся 11 секционных домов этажностью в 5-10 этажей с более чем 2 тысячами квартир. Квартиры в таких домах имеют комфортную планировку, являются современными проектами, соответствующими требованиям псковичей.

В жилом комплексе «Европа» до 2028 года планируется возвести 93 многоквартирных дома и 95 жилых домов усадебного типа, всего 424,4 тыс. кв. м. жилья, а также социальной инфраструктуры: одну школу, 2 детских сада, спортивную площадку. В настоящее время введены 5 домов площадью 41,997 тыс. кв. метров.

Кстати, это в начале 2017 года этот жилой комплекс привлек внимание не только ищущих квартиру, но и правоохранителей. Тогда десятки граждан пострадали, решив купить квартиры в ЖК «Европа» не у застройщика, а у одного из субподрядчиков — компании «Строй-СА». С ними были оформлены договоры займов и переуступки прав, однако квартиры подрядчик из-за невыполнения всех обязательств по застройке не получил и не смог передать их клиентам. Ситуацию с обманутыми покупателями квартир взяла под контроль администрация Псковской области. Была инициирована прокурорская проверка, были возбуждены уголовные дела, Как результат - подписано соглашение, которое призвано решить проблему обманутых покупателей квартир у «Строй-СА». Подробнее об этой истории читайте в отдельном сюжете.

Без особых скандалов завершается строительство микрорайона № 12 на Запсковье. В границах улиц Юности, Инженерная, Труда введено в эксплуатацию 18 многоквартирных домов общей площадью квартир 175,844 тыс. кв. м. Планируется строительство еще 2-х.

Реализуется инвестиционный проект по возведению жилого района в границах улиц Владимирская и Никольская в деревне Родина Псковского района. В рамках проекта планируется строительство 41 многоквартирного жилого дома общей площадью 213 тыс. кв. метров. Уже введено 33 дома на 171,551 тыс. кв.

В Псковском районе строится жилой комплекс «Видный». До 2022 года там предполагается ввести в эксплуатацию порядка 680 квартир общей площадью 52,3 тыс. кв. м. Уже открыли свои двери многофункциональный спортивный центр и 3 многоквартирных дома площадью 10,934 тыс. кв. м.

Также начато строительство нового жилого микрорайона «Околица» в деревне Портянниково Псковского района. Общая площадь жилого фонда 185,4 тыс. кв. м. позволит обеспечить жильем 6100 человек. Предусмотрено возведение детского сада на 120 мест и другие объекты социальной инфраструктуры. К приему жильцов готовы 2 дома площадью 10,4 тыс. кв. м.

Реализуется в регионе механизм государственно-частного партнерства - учредителем компании-застройщика ОАО «Псковжилстрой» является областная администрация. В рамках такого взаимодействия ведется комплексное освоение земельного участка площадью 120 га в деревне Борисовичи. В данном районе планируется строительство до 2021 года 560 тыс. кв. м. жилья, четырех детских садов, медицинского центра. Уже сейчас там работает общеобразовательная школа на 1350 мест, заселены 14 домов площадью 112,95 тыс. кв. м, начато строительство еще 9 на 74,4 тыс. кв. м.

Всего в январе-октябре 2017 года в Псковской области появились 748 домов общей площадью 201,3 тыс. кв. метров, что на 8% меньше аналогичного периода 2016 года. При этом, целевой показатель на 2017 год был равен 240 тыс. кв. м. Однако, в настоящее время в области ведется строительство еще порядка 60 домов.

А вот в 7 районах области и городе Великие Луки объемы построенного жилья превысили уровень предыдущего года. Наиболее высокие темпы жилищного строительства достигнуты в Порховском районе. В Пскове же за этот период построены жилые дома общей площадью 28,9 тыс. кв. метров (в январе-октябре 2016 года - 53,8 тыс. кв. метров). Лидирующие позиции по вводу жилых объектов занимают 5 строительных организаций: ГК «ЛУГ» (13,1 %), ООО «ПРМ № 1» (9,1 %), ОАО «Псковжилстрой» (7,7 %), АО «Сф «ДСК» (6,2 %), ООО «СК «Стройинвест» (4,7 %).

Всё это жилье, конечно, не бесплатное: средняя стоимость строительства за 3 квартал 2017 года составляла 32 тыс. 460 рублей. Для покупателей средняя цена 1 кв. м. общей площади равнялась на первичном рынке 38 тыс. 611 рублей, на вторичном - 36 тыс. 783 рублей.

И именно стоимость жилья стала причиной того, что городские власти в 2017 году не смогли освоить средства, выделенные на покупку квартир для детей-сирот, и вынуждены были вернуть большую их часть в региональный бюджет.

Переселение и капремонт

Единственные, кому не пришлось платить за новое жилье, стали участники программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Она коснулась 12 муниципальных образований: Пскова, Великих Лук, Великолукского, Красногородского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Островского, Плюсского, Порховского, Себежского и Печорского районов.

В рамках программы из ветхого жилья в новое переехали 3 тыс. 913 человек, которым предоставили 1 тыс. 604 новых помещения на 56,91 тыс. кв. м. Расселение граждан в 285 домов обошлось в 1,89 млрд рублей. Фактическое исполнение программы к концу ноября составляло 97%. Были построены 46 домов, один находился в завершающей стадии строительства - 42-х квартирный дом в Печорах.

Следует отметить, что по двум муниципальным образованиям в программу не были включены 22 дома, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Они расположены в Гдовском районе и Великих Луках, чтобы их расселить требуется примерно 166 млн рублей.

За качеством выполнения программы пристально следили активисты Общероссийского народного фронта. Они выяснили, что в городе Острове по улице Освобождения, 7а жильем люди полностью довольны, а вот в Печорах ситуация иная. При осмотре одного из построенных домов по улице Сельской, 1 выяснилось, что подвал нового здания периодически затапливает, по всему дому распространяется плесень и отсутствует вентиляция, а крыша пристройки, где стоит дорогое отопление, сделана из материала, который непригоден для защиты от осадков. Власти муниципалитета обещали устранить нарушения до 1 декабря, но, по словам жильцов, нарушения были устранены не полностью.

Ну, а тем, кто живет не в аварийных домах, приходится рассчитывать на программу капитального ремонта. Она действует с 2014 по 2043 годы, за это время в порядок должны быть приведены 4 тыс. 592 многоквартирных домов области.

Программа реализуется посредствам краткосрочных планов. В 2016 году было заключено 140 договоров на 493,66 млн. рублей, в план вошли 232 дома, 935 элементов, из которых только 512 были выполнены. В 2017 году ситуация не слишком изменилась – заключены 104 договора на 328,9 млн рублей, капремонт 610 элементов предполагался в 288 домах. В итоге отремонтированы 285 конструкций.

Одна из причин – низкая собираемость взносов на капремонт, которая в Псковской области составляет 77,5%. Она, конечно, выше, чем в 2015 году (62,22%), но ниже 2016-го (78,5%). Больше всего капремонта хотят, судя по уровню собираемости, Новосокольнический, Бежаницкий и Порховский районы. Меньше всего он нужен Гдовскому, Себежскому и Стругокрасненскому районам.

Ведётся работа по взысканию задолженности, которая в 2017 году составила 383,4 млн рублей. Поданы в суд 3 тыс. 908 исков и заявлений о выдаче приказов на 16 млн рублей. Скорее всего, число исков в 2018 году увеличится, так как взносы на капремонт вырастут на 5,1%.

Там, где ремонт уже проведен, не дремлют активисты «Управы в ЖКХ», которые в рамках проекта «Общественный контроль капитальных ремонтов» за год проверили более 50 домов в Пскове, Псковском районе, Печорах, Острове, Порхове и Середке. Они установили, что из-за дождливого лета сроки по контракту во многих домах были нарушены. В тех домах, где проходил ремонт крыши, наблюдается системная проблема – не совсем качественное устройство узлов примыкания между покрытием и домовой трубой, что может привести к протечке осадков в квартиры верхних этажей. При общении с жильцами отремонтированных домов общественники выяснили, что люди не знают, куда обращаться, если стали проявляться недостатки после капремонта.

Кроме того, активисты осмотрели жилые дома в Пскове, где был проведен ремонт крыш и фасадов в 2016 году. В 19 проверенных домах ни одна крыша не течет, что подтвердили и сами жильцы. А вот с фасадами дело обстоит не так хорошо. Так, например, в доме № 13 по улице Некрасова наблюдается разрушение отмостки, а по Октябрьскому проспекту, 38 в первой трети цоколя отчётливо видны белые пятна или высолы на поверхности штукатурки, что в результате может привести к разрушению штукатурного слоя. Конечно, есть гарантийные обязательства и подрядчик обязан устранять выявленные нарушения, но как будет выглядеть дом спустя 6-8 лет, если пятна появляются через полгода, а отмостка трескается спустя месяц, вопрос остается открытым. А вот ситуацию с некачественным капремонтом в Великих Луках взял под контроль лично врио губернатора.

Небывалые ливни и штатная зима

Дожди, о которых уже упоминалось выше, доставили массу неудобств не только строителям. От них страдали все жители Псковской области, да и других регионов России. 24 августа на Псковскую область обрушились сильнейшие ливни, в отдельных муниципалитетах наблюдалось затопление проезжей части улиц. Исключением не стал и областной центр. На борьбу со стихией были брошены десятки работников коммунальных служб и единиц специальной техники для откачки воды. Небывалые ливни привели к подтоплению жилых домов, огородов, а, следовательно, к материальным убыткам псковичей.

Но всё это было летом, а сейчас наступила зима, и в Псковской области начался отопительный сезон, который пока проходит в штатном режиме. Тепло в дома псковичей пришло с 22 сентября по 9 октября, как и в прошлом году, задолго до «холодной пятидневки» (ниже 8 градусов Цельсия была дата 24 октября).

На подготовку к отопительному периоду было направлено 759,9 млн рублей, из них на закупку топлива пошли 338 млн, на капитальные ремонты и модернизацию оборудования - 218,9 млн , на создание аварийного запаса материально-технических ресурсов - 10,6 млн.

Муниципальные предприятия выполнили ремонт 50 котельных, заменили 6 котлов и 87 отремонтировали. Проведён ремонт 29 км тепловых сетей, 9 км водопроводных и 1,3 км канализационных сетей.

В 2017 году на территории области появились 8 новых объектов. Так, новые газовые котельные осуществляют теплоснабжение в Невельском районе, в посёлке Нагорный Великолукского района и в Порховском районе, а в Пушкиногорском запущена новая котельная на щепе. В Гдовском районе в деревне Добручи построена котельная, в которой оборудование было закуплено в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония - Латвия - Россия» для обеспечения теплоснабжением Дома культуры.

За последние несколько лет проведена огромная работа по реконструкции и ремонту коммунальной инфраструктуры. С 2012 года в рамках областных, региональных и государственных программ модернизировано 73 объекта теплоснабжения, закуплено котельное оборудование. На эти цели было направлено более 3 миллиардов рублей, что позволило добиться снижения потребности в дальнепривозных видах топлива. Фиксируется также снижение аварийности на 42% и экономии затрат на закупке на 208 млн рублей.

Вместе с тем, одной из основных проблем при подготовке к отопительному сезону остается задолженность теплоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Общий объём задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов составляет 1 млрд 339 млн рублей, в том числе задолженность за природный газ - 888 млн, электроэнергию - 195 млн, уголь - 89 млн, теплоэнергию - 69 млн, дрова, щепа, торф - 64 млн, мазут - 34 млн.

Для улучшения финансового состояния предприятий и погашения задолженности администрация региона с 2012 года оказывает им финансовую поддержку. С начала 2017 года 34 предприятия получили субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов, на сумму 172,5 млн рублей.

Всё это привело к тому, что крупных аварий на объектах ЖКХ в течение отопительного периода не зафиксировано. Зафиксированы всего 32 технологических нарушения на объектах, но коммунальные службы оперативно и в установленные сроки их устраняют.

Куда деть мусор?

Не так быстро решается другая проблема - Псков лишился старого места для складирования мусора, а нового не нашел. С 1 января городская свалка ТБО закрылась, и с этого момента потоки отходов начали перераспределять по действующим полигонам северной зоны области. Небольшим утешением служит то, что предварительно их пропускают через сортировочный пункт.

То ли в связи с недостатком полигонов, то ли от недисциплинированности псковичей, в регионе продолжаю появляться несанкционированные свалки. Для борьбы с этим явлением ОНФ создал проект «Генеральная уборка», и за 10 месяцев работы активисты и неравнодушные граждане нанесли на интерактивную карту 173 свалки разных объемов, начиная от 10 квадратных метров и заканчивая площадями в несколько футбольных полей. На сегодняшний день полностью ликвидирован 81 объект незаконного складирования отходов. Самыми грязными районами оказались Псковский и Печорский.

Причем, если в Пскове взаимоотношения с властью полностью налажены и в режиме каждой недели куратор проекта вместе с представителями УГХ проводит проверки по качеству ликвидации свалок, то в районах мусор убирается не так успешно. Есть районы, где свалка, нанесенная на карту с момента появления проекта, «зависла» и власти не спешат ее ликвидировать. В целом, по мнению создателей, проект оказался очень успешным. Благодаря нему были убраны «исторические» свалки в районе Лепеши и недалеко от мемориала экипажу Гудина общей площадью 95 КАМАЗов.

Новые школы и стадионы

Но свалки свалками, а жизнь продолжается. Особенно это касается социальной сферы, которой уделяется особое внимание, в частности, при расходовании бюджетных средств. Одним из самых ярких событий 2017 года стало открытие новой школы в деревне Борисовичи Псковского района. Она является самым крупным, современным и инновационным из общеобразовательных учреждений для Псковской области, построенным за последние 28 лет. 1 сентября трехэтажное здание с современными учебными классами, инновационными лабораториями, вместительным актовым и несколькими спортивными залами открыло свои двери для 1,3 тыс. школьников с 1-го по 11-й класс.

Заработало в минувшем сентябре и дошкольное отделение псковской инженерно-лингвистической гимназии. Задача на ближайшую перспективу - открыть дополнительно 500-600 мест в детских садах Пскова.

Не отстают и Великие Луки, где с июля строится школа на 825 мест. Новая школа будет кирпичной, трехэтажной, общей площадью 18 тысяч кв. метров. В проекте предусмотрены все необходимые для современного учебного процесса помещения: медиацентр (библиотека), лаборатории для занятий по химии, физики, 3D-моделирования. В самом здании будут два спортивных зала, а рядом построят бассейн с двумя чашами и отдельным входом, который будет связан с учебным корпусом галереей. Школу построят к 2019 году.

Идёт речь о строительстве новой школы на 500 мест в городе Дно. Новое образовательное учреждение будет построено вместо школы № 50, которая находится в аварийном состоянии. Техническое задание готово, проект закуплен, к строительству здания планируется приступить в наступившем году. Сам объект будет сдан 1 сентября 2019 года.

Псковичам есть не только, где учиться, но и где отдохнуть: в 2017 году 21 учреждение культуры из 18 районов Псковской области обновило материально-техническую базу. На эти цели сельские дома культуры и ДК в городах с населением менее 50 тыс человек получили 21 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках совместного проекта Министерства культуры РФ и партии «Единая Россия» «Местный дом культуры». Хаватило денег и на проведение ремонта в 9 учреждениях культуры.

Так, после масштабной реконструкции был открыт Великолукский театр драмы, в 8 районах появились современные кинозалы, а в областной филармонии — виртуальный концертный зал, в котором псковичи могут слушать мировую классику в исполнении ведущих коллективов России. В конце года готовились к открытию районный Дом культуры в Пыталово и пристройка к ДК в Бежаницах. Всего же за несколько лет в Псковской области восстановили 63 Дома культуры.

Если говорить о задачах следующего года, областные власти планируют обратить внимание на техническое оснащение Псковского театра кукол и Великолукского драматического театра, на которые из федерального бюджета будет направлено около 1 млн и 6 млн рублей соответственно.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, сменивший на посту главы региона Андрея Турчака, - ярый приверженец спорта, как и его предшественник. Поэтому помимо привлечения в регион федеральных средств (на многие из описанных выше целей), он обсуждает вопросы развития уличного спорта и возможности создания в регионе дополнительных площадок для занятий физкультурой и спортом. О планируемой реконструкции стадиона «Машиностроитель» уже говорилось выше, а вот районы не стали дожидаться Ганзейских дней. Новые универсальные спортивные площадки уже открылись в Пыталово и Красногородске.

К сожалению, Перинатальный центр в Пскове по не готов - в конце декабря работы были выполнены на 89%. Учреждение строится в рамках программы Министерства здравоохранения РФ по развитию родовспомогательной службы в Российской Федерации. Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений составляет 2,6 млрд рублей. Объект должны были сдать в эксплуатацию еще этим летом, но сроки постоянно переносились. Михаил Ведерников назвал недопустимой эту задержку и взял ситуацию под особый контроль.

Изменения в региональном и федеральном законодательстве

В 2017 году произошел ряд изменений в региональном и федеральном законодательстве в сфере ЖКХ и строительства. В числе самого интересного - запреты на размещение надувных батутов на зелёных зонах и спил деревьев на территории объектов культнаследия в Пскове без разрешения госкомитета, возможность для многодетных семей Псковской области отказаться от предоставленных участков, а также новый дачный закон, одобренный Госдумой.

Региональный закон о капремонте дополнен новыми нормами Жилищного кодекса РФ, а полномочия Госкомитета Псковской области по ЖКХ в этой части расширены.

Кроме того, стали доступнее для граждан градостроительные документы, процедура подачи документов для признания малоимущими стала проще, а выплату по программе обеспечения жильем молодых семей в Псковской области запретили тратить на недвижимость родственников.

Традиционно региональные парламентарии в течение года утверждали зоны охраны памятников, в том числе монумента «Ледовое побоище» под Псковом, и принимали множество других законов, ощутить влияние которых псковичам только предстоит.